Выездная бригада областного госпиталя примет пожилых пациентов в Пестравке

В четверг, 4 октября, состоится выезд гериатрической бригады Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн в Пестравскую центральную районную больницу.

Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гериатра, специалиста по социальной работе, хирурга, уролога, невролога, офтальмолога осмотрит пожилых пациентов, ветеранов войны и лиц, приравненных к ним по льготам, а также маломобильных пациентов на дому, даст индивидуальные рекомендации.