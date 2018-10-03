Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

Водителя эвакуатора, участвовавшего в ДТП, в результате которого оказались повреждены четыре автомобиля, привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила врио начальника Отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Татьяна Лядина.

Инцидент произошел днем 24 сентября на пересечении улиц Льва Толстого и Буянова. Водитель эвакуатора поворачивал на ул. Буянова, когда у его машины отошел в сторону правый аутригер (выносная опора), ударивший багажник стоявшего у обочины Volkswagen Polo. От удара иномарка подвинулась вперед и столкнулась с Infiniti EX25, который так же ударил Toyota Land Cruiser, а тот — Renault Megane.

Помощь медиков понадобилась автомобилистке из Volkswagen.

В ответе на официальный запрос корреспондента Волга Ньюс Татьяна Лядина сообщила, что эвакуатором на базе автомобиля "Валдай" управлял 28-летний водитель, имеющий восьмилетний стаж и права с открытыми категориями "В", "С". 24 сентября у него при себе был путевой лист с отметкой о технической исправности эвакуатора.

По мнению полицейских, он все же нарушил ПДД, а именно управлял транспортом с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена.

В итоге в отношении водителя "Валдая" вынесли постановление по административному делу. Теперь он может получить предупреждение или штрафа 500 рублей.

Представитель областного ГУ МВД пояснила, что пострадавшей автомобилистке оказали "разовую" медицинскую помощь и в лечении она не нуждалась.