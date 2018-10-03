В регионе создается проектный офис по решению проблемы недостроев

На балансе разных ведомств Самарской области находится более 1 тыс. недостроенных зданий и сооружений. Эти объекты финансировались за счет бюджета, однако впоследствии работы по ним были приостановлены по разным обстоятельствам.

Тем не менее, сегодня решение проблемы — в фокусе внимания областных властей. Что ждет эти недострои в будущем и как новый проектный офис намерен решать многолетнюю проблему, рассказал замминистра строительства Самарской области Эдуард Гафиятуллин.

По данным на конец 2017 г. в регионе объекты незавершенного строительства находятся на балансе у 50 ведомств и организаций. Больше всего в ведении ГКУ "Управление капитального строительства" — 356 недостроев. В Самаре насчитывается 239 подобных объектов, в Сызрани — 170, в Тольятти — 105. На балансе минтранса находится 107 недостроев, минэкономразвития — 40.

"Значительную часть мы не считаем проблемными, так как они включены в госпрограммы, обеспечены финансированием и их стройка продолжается — таких, на сегодняшний день, 232 объекта", — пояснил Эдуард Гафиятуллин.

Кроме того, существенная доля "недостроев" построена, введена в эксплуатацию, однако объекты не принимаются балансодержателем из-за изменяющейся социально-экономической ситуации. Такие объекты имеются во многих муниципалитетах региона. Например, провели работы по берегоукреплению в поселке Южный. Объект ввели в эксплуатацию в 2014 г., однако администрация не принимает его, и он числится на балансе ГКУ "УКС" как незавершенный. Аналогичная ситуация в с. Екатериновка Безенчукского района, где также провели берегоукрепительные работы, но здесь минстрою удалось достичь договоренностей с районной администрацией и сейчас идет работа по передаче объекта.

Еще одна группа — объекты, строительство которых приостановлено, в основном из-за недостатка финансирования. Например, это здание правопорядка в Октябрьском районе Самары.

Отдельная категория — 72 газопровода, которые находятся на балансе Управления капитального строительства. При этом большая часть из них давно построена и эксплуатируется. И должна быть передана конечному балансодержателю. Данные объекты строились в 90-е годы, нормативные требования за период строительства менялись неоднократно. Это обстоятельство не позволило обеспечить введение их в эксплуатацию.

"Есть и такие объекты, по которым были проведены проектные работы или оформлена земля, но само строительство так и не начиналось. Например, так произошло с программой "Модернизация жилых домов в Самарской области", когда проводилась реконструкция жилых домов с надстройкой одного этажа. Во многих городах и районах были проведены проектные работы по реконструкции жилых домов с надстройкой дополнительных этажей. Госпрограмму приостановили и часть объектов так и не успели построить", — рассказал Эдуард Гафиятуллин.

Еще ряд объектов "заморозили" из-за изменившихся нормативов, например, по созданию среды для маломобильных граждан или по требованиям пожарной безопасности. И теперь для уже построенных зданий нужно корректировать проект, частично что-то демонтировать или строить заново. К примеру, детская поликлиника в Самаре по ул. Воронежской, 11.

Проектный офис, который создается на базе областного минстроя, в рамках межведомственного взаимодействия займется поиском путей решения вопроса по каждому объекту.

"Работа станет системной и будет сосредоточена в одних руках. В состав проектного офиса войдут представители балансодержателей — минэкономразвития, минтранс, минздрав, минобр, муниципалитеты. Кроме того, привлечем к работе Росреестр, депутатов, экспертов, общественников. В первую очередь Проектный офис проведет инвентаризацию и подробный анализ всех недостроенных объектов. После этого все недострои разделим на категории и выделим объекты, которые необходимо достроить, законсервировать или приватизировать, передать балансодержателю, реализовать в рамках концессии, возможно списать. Сегодня готовой методики решения вопроса не существует. В большинстве регионов все сводится только к списанию расходов, поэтому нам предстоит выработать свою стратегию самостоятельно. В любом случае есть понимание, что эти работы надо выполнять, так как такие недострои создают перекос в инвестиционном профиле региона", — отметил замминистра строительства.

Также он рассказал, что уже ведется работа по привлечению частных инвесторов.

"Недавно привлечены частные партнеры для двух недостроенных зданий: больница на ул. Ленинской, 75 и больница на ул. Никитинской, 2. В настоящий момент ведется работа по оформлению документации по объектам. Недостроенное здание на площади Урицкого реконструируют для дальнейшего размещения кассационного суда. Но, к сожалению, не думаю, что это будет массовый процесс. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы минимизировать бюджетные расходы на достройку или консервацию, однако понимаем, что значительную часть придется достраивать с участием бюджетного финансирования", — пояснил он.