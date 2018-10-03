Пешеход, попавший под машину в Кошкинском районе, скончался в больнице

Во вторник, 2 октября, в 23:15, в Кошкинском районе произошло ДТП с участием 44-летнего водителя ВАЗ-21124, ехавшего по дороге Сергиевск — Кошки — Челно-Вершины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, на 44 км дороги автомобилист сбил 40-летнего мужчину, шедшего по краю проезжей части.
Пешеход скончался в больнице от полученных травм.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.