Пешеход, попавший под машину в Кошкинском районе, скончался в больнице

Во вторник, 2 октября, в 23:15, в Кошкинском районе произошло ДТП с участием 44-летнего водителя ВАЗ-21124, ехавшего по дороге Сергиевск — Кошки — Челно-Вершины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 44 км дороги автомобилист сбил 40-летнего мужчину, шедшего по краю проезжей части. Пешеход скончался в больнице от полученных травм. По факту ДТП ведется проверка.