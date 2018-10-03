Два блока ФОКа на Певческом поле в Тольятти практически готовы

Строительство ФОКа на Певческом поле в Тольятти оценили 2 октября в ходе выездного рабочего совещания, посвященного реализации программы празднования 50-летия первого автомобиля ВАЗ. Его провел глава Автограда Сергей Анташев.

Первым участники совещания посетили строящийся детский сад № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, который уже в этом году должен принять 350 маленьких тольяттинцев. Готовность нового корпуса детского сада оценивается в 85% и, согласно плану, в настоящее время на объекте должны вестись работы по благоустройству прилегающей территории.

В рамках контракта компания "СТРОЙСЕРВИС" должна была установить на территории детского сада горки, песочницы, клумбы и веранды. На деле же выяснилось, что работы на объекте ведутся с сильным отставанием от графика.

В связи с этим глава города поручил заместителю по имуществу и градостроительству Виктору Андреянову взять этот вопрос под личную ответственность и еженедельно предоставлять отчет о проделанной работе.

Следующим пунктом повестки выездного совещания стал ФОК на Певческом поле в Комсомольском районе. Здесь строительство идет полным ходом. Сейчас уже почти готовы два блока — бассейны и спортзал. По словам подрядчика, строительство ведется без отставания от графика.

Подрядчик заверил, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроет свои двери уже к 1 сентября 2019 года.