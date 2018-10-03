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Промсвязьбанк намерен к 2024 году войти в Топ-5 кредиторов лесопромышленного комплекса

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк намерен наращивать финансовую и кредитную поддержку предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК) и в течение пяти лет, к 2024 году, войти в Топ-5 игроков банковского рынка по размеру кредитного портфеля в данном секторе. Об этом в рамках XX Петербургского международного лесопромышленного форума заявил директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин.

Работа с лесопромышленным комплексом отвечает сразу нескольким задачам, которые были поставлены правительством, — это развитие экспортоориентированных отраслей и поддержка импортозамещения, вклад в повышение ВВП, отметил банкир. Промсвязьбанк намерен работать с ЛПК сразу по нескольким направлениям: финансировать создание новых производств и модернизацию существующих, поддерживать проекты импортозамещения и создания любой продукции с высокой добавленной стоимостью, рефинансировать уже выданные кредиты, предлагать факторинг.

"Нам интересно финансировать сделки — покупки, продажи, приобретения, объединения предприятий, так как, по нашему мнению, для активного развития отрасль нуждается в консолидации, — рассказал Шашкин. — В этом секторе мы конкурируем с крупнейшими госбанками и, на самом деле, конкурируем уже весьма успешно".

Россия — один из ключевых экспортеров продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности в мире. В рамках форума эксперты, ученые, регуляторы, представители ведущих российских и иностранных компаний отрасли обсуждали вопросы развития современных, экспортоориентированных предприятий, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, инвестиционную поддержку компаний сектора.

Гид потребителя

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