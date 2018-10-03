Александр Фетисов стал заместителем председателя правительства без приставки врио

Александр Фетисов 1 октября назначен на должность заместителя председателя правительства Самарской области, сообщается на официальном сайте регионального кабмина.

В сферу его деятельности войдут вопросы, связанные с социальным развитием региона. До последнего времени Александр Фетисов занимал пост врио вице-губернатора Самарской области, на который был назначен в декабре 2016 года.

Напомним, Александр Фетисов родился в 1967 г. в Куйбышеве, имеет два высших образования: в 1988 г. окончил Минское Высшее военно-политическое общевойсковое училище, получив специальность — офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения; в 2003 г. получил специальность "юрист" по завершении Санкт-Петербургского Университета МВД России.

С 2002 г. Александр Фетисов является членом партии "Единая Россия", с 2007 по 2010 гг. он был руководителем регионального исполнительного комитета партии. В 2011–2016 гг. Фетисов был секретарём регионального отделения "Единой России".

С 2001 по 2004 гг. он работал заместителем председателя правления "Земского банка". С 2004 по 2007 гг. — председатель совета директоров ЗАО "Самарская шоколадная компания".

В октябре 2010 г. Александр Фетисов был избран депутатом Самарской городской думы, являлся ее председателем до сентября 2015 года. С сентября 2015 г. Александр Фетисов начал работу в правительстве области.