Всероссийский экономический диктант пройдет в СГЭУ

Всероссийский экономический диктант на тему: "Сильная экономика — процветающая Россия", организованный Общероссийской общественной организацией "Вольное экономическое общество России", 4 октября пройдет в Самарском государственном экономическом университете.

Цель диктанта — определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.

Кроме Самары, диктант пройдет в Сызранском филиале Самарского государственного экономического университета.

Место проведения в Самаре: ул. Советской Армии, 141, главный корпус

Аудитория 23, лекционный зал — студенты вузов, а также все желающие принять участие в написании диктанта.

Аудитория 5, поточная — учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;

Место проведения в Сызрани: ул. Людиновская, д. 23.

Аудитория № 208 — учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;

Аудитория № 202 — студенты вузов, а также все желающие принять участие в написании диктанта.

Сбор и регистрация с 9.00 до 10.00. Написание с 10.00 до 11.00.

Вход на территорию ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет", Сызранского филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет" в день диктанта свободный при наличии документа, удостоверяющего личность.

Участие в написании диктанта могут принять все желающие, для этого следует зарегистрироваться.

Дополнительная информация по телефону: 8(846)933-87-60 (г. Самара),

8 (8464) 99-35-50 (г. Сызрань) электронная почта: dhrsseu@gmail.com.