Четыре тольяттинских предприятия проверяют на нарушение условий выбросов

Четыре тольяттинских предприятия - ООО "ИВ-Циклен", ООО "Линде Азот Тольятти", ООО "АКОМ инвест", ООО "Тольяттинский трансформатор" - стали фигурантами административных расследований по нарушениям условий специального разрешения на выброс загрязняющих веществ, сообщили в управлении Росприроднадзора по Самарской области.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на КуйбышевАзоте и "СИБУР Тольятти".

Напомним, с конца августа жители Тольятти стали массово жаловаться на устойчивые химические запахи в воздухе. Более 10 тыс. тольяттинцев подписало петицию с требованием привлечь к ответственности промпредприятия, загрязняющие воздух, и обязать их прекратить выбросы в атмосферу. Метеорологи объясняли ситуацию установившейся безветренной погодой, из-за чего выбросы не рассеивались, а скапливались в воздухе над городом.

Дмитрий Азаров проконтролирует экологическую ситуацию в Тольятти Экологическая обстановка в Тольятти стала предметом обсуждения на оперативном совещании правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова, состоявшемся в понедельник, 24 сентября.

С 18 сентября экологическая ситуация на территории города нормализовалась, случаи превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ на стационарной сети атмосферного мониторинга (восемь стационарных постов наблюдений) не зафиксированы. Также значительно сократилось количество поступающих обращений граждан.

Тем не менее работа по расследованию причин ухудшения экологической обстановки в Тольятти в период неблагоприятных метеоусловий продолжается.

Так, по результатам выявленных ФГБУ "Приволжское УГМС" превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период неблагоприятных метеоусловий с 24 августа по 17 сентября надзорные органы усилили работу по пресечению правонарушений законодательства об охране атмосферного воздуха.

Так, управление Росприроднадзора по Самарской области направило крупнейшим городским предприятиям предупреждения о необходимости принятия мер по усилению контроля качества выбросов вредных (загрязняющих) веществ.

Предприятиям, вносящим значимый "вклад" в загрязнение воздуха, направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, установлен контроль за их исполнением.

Также организовано проведение дополнительных маршрутных исследований состояния воздуха силами ведомственных лабораторий.

Мероприятия по контролю проводятся с привлечением ФСБ и прокуратуры.

24 рейда было проведено администрацией Тольятти для выявления неучтенных источников выбросов. Так, зафиксирован факт сжигания отходов в контейнерах ООО "Стальсервис", по которому был наложен штраф. Также выдано девять предостережений для юридических лиц о недопущении нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха.

В городе организована работа мобильной аналитической лаборатории по контролю за состоянием окружающей среды, при этом конкретные точки для замеров определяются исходя из анализа жалоб жителей.

В пресс-службе правительства Самарской области отмечают, что экологическая ситуация в Тольятти находится на особом контроле региональных властей и лично губернатора Дмитрия Азарова. В четверг, 4 октября, в городе с его участием пройдет совещание по этой теме.