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Экология Общество

МЕГА Самара подвела итоги экомарафона

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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C 15 августа по 30 сентября в МЕГЕ Самара при участии министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области проходил экомарафон "Для тебя. Для нас. Для планеты". Его основной задачей было привлечение общественного внимания к проблеме утилизации отходов и к вопросам ответственного отношения к окружающей среде.

Фото: предоставлено МЕГА Самара

В ходе марафона гости МЕГИ могли принять участие в экогонке и сдать пластик, бумагу, металл и стекло, посетить лекции ведущих экспертов по экологии, экодизайну и ресайклингу, поучаствовать в плоггинге и других ярких активностях.

Специально для сбора отходов на Летнем бульваре у МЕГИ Самара был установлен пункт приема, в котором правильно отсортированные отходы обменивались на наклейки в эко-паспорте. С 3 по 27 сентября по семи различным направлениям города курсировал специальный "Экомобиль". Самарцы могли отслеживать расписание "Экомобиля" на сайте МЕГИ и выбирать наиболее удобные для себя адреса для сдачи отходов. В течение марафона все обладатели эко-паспорта получали наклейки за собранный мусор, которые по завершении гонки обменивались на подарки из специального каталога магазина ИКЕА. За время марафона было собрано более 30 тонн отходов, и 29 сентября 10 самых активных экомарафонцев получили особые подарки.

В выходные дни группы волонтёров участвовали в городском плоггинге, совмещая пробежки с уборкой территории. За день волонтеры собирали до 30 кг отходов.

Экомарафон стал важным экологическим и социально значимым событием в жизни города. Участники смогли послушать познавательные лекции от ведущих экспертов в области экологии и социальной сферы, среди которых кандидат наук, доцент кафедры социологии социальной сферы и демографии Самарского государственного университета Бэла Никитина и доктор исторических наук, профессор Самарского государственного экономического университета Глеб Алексушин. Экомарафонцы узнали интересные факты о биологии, экологии Самарского края, а также экодизайне и ресайклинге вещей. Всех желающих ждали мастер-классы по валянию из войлока и спортивные активности на Летнем бульваре, где ежедневно проходили тренировки по фитнесу, танцам, пилатесу, бегу и футболу.

Для самых маленьких гостей торгового центра была организована творческая студия "Эко-сказки", в рамках которой дети могли почитать книги и поиграть в настольные игры. Для детей с ограниченными возможностями из СГООИК "Десница" МЕГА провела особый экоквест, в рамках которого ребята вместе с другими детьми прошли несколько локаций, выполняя различные задания и узнавая, как стать внимательнее к окружающей среде и помочь планете.

"Мы надеемся, что кампания МЕГИ привлекла внимание горожан к вопросам защиты окружающей среды, и каждый нашел для себя возможность внести свой вклад в поддержание чистоты города", — сказал Евгений Карлашов, управляющий МЕГОЙ Самара.

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