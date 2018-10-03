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Общество

Максим Сальников, ForgeRock: "На фестивале "404" хочу послушать лекцию Алексея Родионова"

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Сальников - full-stack разработчик в ForgeRock, Google Developer Expert и Microsoft MVP. Созданием сложных приложений Максим занимается с конца прошлого века и имеет большой опыт работы со всеми аспектами веб-платформы, фокусируясь на решениях с данными в реальном времени на стыке веба и IoT, и популяризуя идею прогрессивных веб-приложений (PWA).

Максим является основателем и руководителем двух конференций: Mobile Era и ngVikings — главных скандинавских мероприятий по мобильной и Angular разработке соответственно. Кроме того, он проводит крупнейшие в Норвегии митапы по фронтенд- и мобайл тематике.

Эксперт всегда готов поделиться своим опытом и знаниями. Он много путешествует, выступает и проводит мастер-классы на конференциях для разработчиков по всему миру. В начале октября Максим приедет в Самару на фестиваль интернет-деятелей "404", где будет модерировать секцию "Фронтенд и бэкенд" и выступит с докладом "Прогрессивные веб-приложения: по-настоящему кросс-платформенный опыт".

— На фестивале "404" вы выступите не только в качестве спикера, но и модератора секции "Фронтенд и бэкэнд". Есть ли доклады, которые могут заинтересовать такого крутого лектора как вы?

— Сложно выделить один или два доклада из мощнейшей программы фестиваля "404" и насыщенной программы трека "Фронтенд и бэкенд"… Мне будет интересно послушать про опыт Алексея Родионова, который будет рассказывать про кросс-платформенный компонентный подход к построению приложения: как единый код веб-приложения может работать на всех основных мобильных платформах. Я думаю, что это очень современно, актуально и полезно. Приходите!

— Вы всегда в курсе последних веб-разработок, но есть ли гаджеты из "прошлого" по которым скучаете?

— Чтобы я хотел вернуть из прошлого в плане гаджетов? Наверное, их быстродействие. Возьмите, к примеру, старый кнопочный телефон. Вы будете удивлены, как быстро он реагирует на нажатие кнопок, как быстро меняется меню, пусть простое, но все же… Почему-то наши супермощные современные устройства далеки от этого. Давайте писать быстродействующие приложения, чтобы добиться хороших результатов.

— 404 в названии фестиваля — отсылка к ошибке. Ваша самая большая профессиональная ошибка?

— Моя главная ошибка скорее не техническая, а организационная. Долгое время, уже работая веб-разработчиком, я не уделял должного внимания тому, что происходит вокруг в плане конференций, митапов, встреч. То есть я работал в своем собственном "пузыре".

В наше время, если вы работает в веб, особенно во фронтенде, так вы просто безнадежно отстанете от прогресса в этой области. Поэтому очень рекомендую посещать классные мероприятия, конференции, воркшопы, мастер-классы, в частности фестиваль "404". Событие станет отличным помощником, если вы хотите узнать последние новости в области веб-разработки. Приезжайте! Я вас жду!

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Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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