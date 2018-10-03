Максим Сальников, ForgeRock: "На фестивале "404" хочу послушать лекцию Алексея Родионова"

Максим Сальников - full-stack разработчик в ForgeRock, Google Developer Expert и Microsoft MVP. Созданием сложных приложений Максим занимается с конца прошлого века и имеет большой опыт работы со всеми аспектами веб-платформы, фокусируясь на решениях с данными в реальном времени на стыке веба и IoT, и популяризуя идею прогрессивных веб-приложений (PWA).

Максим является основателем и руководителем двух конференций: Mobile Era и ngVikings — главных скандинавских мероприятий по мобильной и Angular разработке соответственно. Кроме того, он проводит крупнейшие в Норвегии митапы по фронтенд- и мобайл тематике.

Эксперт всегда готов поделиться своим опытом и знаниями. Он много путешествует, выступает и проводит мастер-классы на конференциях для разработчиков по всему миру. В начале октября Максим приедет в Самару на фестиваль интернет-деятелей "404", где будет модерировать секцию "Фронтенд и бэкенд" и выступит с докладом "Прогрессивные веб-приложения: по-настоящему кросс-платформенный опыт".

— На фестивале "404" вы выступите не только в качестве спикера, но и модератора секции "Фронтенд и бэкэнд". Есть ли доклады, которые могут заинтересовать такого крутого лектора как вы?

— Сложно выделить один или два доклада из мощнейшей программы фестиваля "404" и насыщенной программы трека "Фронтенд и бэкенд"… Мне будет интересно послушать про опыт Алексея Родионова, который будет рассказывать про кросс-платформенный компонентный подход к построению приложения: как единый код веб-приложения может работать на всех основных мобильных платформах. Я думаю, что это очень современно, актуально и полезно. Приходите!

— Вы всегда в курсе последних веб-разработок, но есть ли гаджеты из "прошлого" по которым скучаете?

— Чтобы я хотел вернуть из прошлого в плане гаджетов? Наверное, их быстродействие. Возьмите, к примеру, старый кнопочный телефон. Вы будете удивлены, как быстро он реагирует на нажатие кнопок, как быстро меняется меню, пусть простое, но все же… Почему-то наши супермощные современные устройства далеки от этого. Давайте писать быстродействующие приложения, чтобы добиться хороших результатов.

— 404 в названии фестиваля — отсылка к ошибке. Ваша самая большая профессиональная ошибка?

— Моя главная ошибка скорее не техническая, а организационная. Долгое время, уже работая веб-разработчиком, я не уделял должного внимания тому, что происходит вокруг в плане конференций, митапов, встреч. То есть я работал в своем собственном "пузыре".

В наше время, если вы работает в веб, особенно во фронтенде, так вы просто безнадежно отстанете от прогресса в этой области. Поэтому очень рекомендую посещать классные мероприятия, конференции, воркшопы, мастер-классы, в частности фестиваль "404". Событие станет отличным помощником, если вы хотите узнать последние новости в области веб-разработки. Приезжайте! Я вас жду!