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Банки Финансы

В рамках банкротства банка "Приоритет" продаются помещения на ул. Ерошевского, 3

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсный управляющий банкротящегося банка "Приоритет" Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги нежилые помещения площадью 930,2 кв. м в здании на ул. Ерошевского, 3 в Самаре. Речь идет о помещениях, расположенных на первом этаже и в подвале.

Вместе с этими объектами единым лотом продается офисная мебель и техника, а также банковское оборудование. Максимальная цена лота установлена в размере 27,57 млн руб. путем публичного предложения.

Во второй лот собраны еще 34 оъбекта банковского оборудования, офисной техники и мебели за 136,36 тыс. рублей.

Аукцион будет проходить с 15 ноября 2018 г. по 19 января 2019 г. с постепенным понижением цены лотов. Минимальная стоимость первого лота, включающего офисные помещения на ул. Ерошевского, 3, составит 80% от начальной цены. Второй лот в течение торгов может подешеветь на 60%.

Напомним, в сентябре 2014 г. Банк России отозвал лицензию у "Приоритета".  Задолженность "Приоритета" перед кредиторами по состоянию на 31августа 2018 г. составляет 1,56 млрд рублей.
В августе 2017 г. АСВ обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о взыскании убытков с бывших руководителей "Приоритета" на общую сумму 594,7 млн рублей. Решение по этому требованию пока не принято.

Гид потребителя

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