"Ростелеком" и Пенсионный Фонд России провели онлайн-семинар

Семинар прошел 3 октября в 47 регионах РФ. В нем приняли участие более 100 представителей региональных министерств социальной политики, сотрудники библиотек и различных социальных учреждений, преподаватели вузов.
Начальник отдела организации работы клиентских служб Департамента организации предоставления государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации Ю.И. Гордеева рассказала участникам семинара о возможности получения государственных услуг с помощью электронных сервисов ПФР.
Тренер-практик Л.В. Кошурина из студии в Нижнем Новгороде поделилась своим опытом организации курсов компьютерной грамотности для граждан старшего возраста на основе программы "Азбука Интернета".
По сложившейся традиции к участию в семинаре были приглашены организаторы курсов из регионов, принимавших участие в предыдущих семинарах. В частности, главный библиограф ГБУК ВО "Воронежская областная универсальная научная библиотека им. Никитина Е.Л. Куме рассказала об особенностях работы курсов по "Азбуке Интернета" на базе библиотечной системы, а руководитель компьютерной академии из Тулы — об опыте работы на площадке образовательного центра.
Видеозапись семинара можно посмотреть на портале azbukainterneta.ru.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?