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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" и Пенсионный Фонд России провели онлайн-семинар

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Семинар прошел 3 октября в 47 регионах РФ. В нем приняли участие более 100 представителей региональных министерств социальной политики, сотрудники библиотек и различных социальных учреждений, преподаватели вузов.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Начальник отдела организации работы клиентских служб Департамента организации предоставления государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации Ю.И. Гордеева рассказала участникам семинара о возможности получения государственных услуг с помощью электронных сервисов ПФР.

Тренер-практик Л.В. Кошурина из студии в Нижнем Новгороде поделилась своим опытом организации курсов компьютерной грамотности для граждан старшего возраста на основе программы "Азбука Интернета".

По сложившейся традиции к участию в семинаре были приглашены организаторы курсов из регионов, принимавших участие в предыдущих семинарах. В частности, главный библиограф ГБУК ВО "Воронежская областная универсальная научная библиотека им. Никитина Е.Л. Куме рассказала об особенностях работы курсов по "Азбуке Интернета" на базе библиотечной системы, а руководитель компьютерной академии из Тулы — об опыте работы на площадке образовательного центра.

Видеозапись семинара можно посмотреть на портале azbukainterneta.ru.

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