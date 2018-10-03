Кубковый матч "Крыльев Советов" с "Краснодаром" пройдет в Самаре

В среду, 3 октября, в Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России, определившая хозяев матчей этой стадии. Поединок между "Крыльями Советов" и командой из Краснодара пройдет на "Самара Арене".
Проведение матчей 1/8 запланировано на 31 октября и 1 ноября 2018 года. Победитель пары "Крылья Советов" - "Краснодар" будет определен по итогам одного матча. В стадии 1/4, регламент которой подразумевает проведение двух матчей, победитель пары сыграет с победителем пары "Ростов" - "Зенит", сообщает официальный сайт "КС".
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))