Кубковый матч "Крыльев Советов" с "Краснодаром" пройдет в Самаре

В среду, 3 октября, в Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России, определившая хозяев матчей этой стадии. Поединок между "Крыльями Советов" и командой из Краснодара пройдет на "Самара Арене".

Проведение матчей 1/8 запланировано на 31 октября и 1 ноября 2018 года. Победитель пары "Крылья Советов" - "Краснодар" будет определен по итогам одного матча. В стадии 1/4, регламент которой подразумевает проведение двух матчей, победитель пары сыграет с победителем пары "Ростов" - "Зенит", сообщает официальный сайт "КС".