Власти Самары оспаривают торги на покупку МП "Благоустройство" десяти "Чистиков" за 35 млн рублей

Департамент управления имуществом Самары пытается через суд признать недействительным аукцион по покупке десяти многофункциональных комбинированных машин (МКМ), проведенный в сентяре 2017 г. по заказу МП "Благоустройство".

Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.

По итогам аукциона был заключен контракт между МП "Благоустройство" и ООО "Липецкий завод малых коммунальных машин", в рамках которого за 35 млн руб. приобретались десять МКМ-1904 (производитель, согласно опубликованной на его официальном сайте информации, называет эту модель "Чистик" — прим. Ред.) с возможностью "крабового хода". Его департамент также пытается оспорить. Пока решение по делу не принято.

Как сообщается на сайте ООО "Липецкий завод малых коммунальных машин", МКМ-1904 ("Чистик") — это универсальная серийная машина со спектром сменного навесного оборудования для круглогодичного выполнения работ по зимнему и летнему содержанию проезжей части, внутриквартальных и внутридомовых территорий с асфальтобетонным и гравийным покрытием, тротуаров, парков.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Липецкий завод малых коммунальных машин" зарегистрировано в 2008 году. Выручка компании по итогам 2017 г. составила 46 млн руб., чистая прибыль — 4,38 млн рублей. Генеральным директором и собственником общества является Владимир Зайцев.

Причины оспаривания аукциона и заключенного по его итогам контракта на покупку десяти "Чистиков" в материалах дела не поясняются. Но, как пояснили в пресс-службе администрации Самары, МП "Благоустройство" является унитарным предприятием, в связи с чем решение о совершении крупной сделки должно быть принято с согласия собственника его имущества, то есть департамента управления имуществом.

"Закупка, по результатам которой заключен контракт, проведена без надлежащего согласования. В соответствии с действующим законодательством торги, проведенные с нарушением правил, могут быть признаны судом недействительными в течение одного года со дня их проведения", — добавили в мэрии.