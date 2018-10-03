Легкосплавные бурильные трубы СМЗ успешно прошли испытания в Западной Сибири

Легкосплавные бурильные трубы Самарского металлургического завода (Арконик Россия) прошли опытно-промысловые испытания в Сибирской Сервисной компании (ССК). Работа по проверке качества труб велась на скважинах Тагринского месторождения, расположенного в Западной Сибири, сообщила пресс-служба Арконик Россия.
Как сообщается в релизе, самарские трубы подтвердили соответствие заявленным характеристикам и принятым в отрасли стандартам. Таким образом, один из крупных представителей рынка нефтесервиса подтвердил качество легкосплавных бурильных труб высокой надежности (ЛБТВН) и рекомендовал их к использованию. Что может способствовать дальнейшему сотрудничеству не только с самой ССК, но и с другими представителями сферы нефтесервиса.
"Мы предъявляем жесткие требования к используемой продукции, так как от нее во многом зависит выполняемая нами работа, — рассказал начальник управления по работе с имуществом АО "Сибирская Сервисная компания" Андрей Смуглов. — На испытаниях тестировались такие параметры ЛБТВН, как скорость износа стенки, диаметр замка. За время опытной эксплуатации у нас не возникло претензий к бурильным трубам Арконик Россия, поэтому можно с уверенностью сказать, что опытно-промысловые испытания прошли успешно и ЛБТВН данного производителя рекомендованы к промышленной эксплуатации".
Президент Арконик Россия Максим Смирнов подчеркнул, что на протяжении полувека надежность самарских алюминиевых труб обеспечивала качество бурения в сложных геологических условиях.
"Мы гордимся тем, что технические характеристики нашей продукции получили высокую оценку Сибирской Сервисной Компании, и продолжаем работу над увеличением ресурса и эксплуатационных качеств труб. Мы рассчитываем, что преимущества свойств алюминия станут залогом для долгосрочных совместных проектов Самарского металлургического завода и компаний нефтегазовой отрасли", — подчеркнул Смирнов.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее