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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Руководитель "дочки" Росгеологии перешел в "СамараНИПИнефть"

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управляющий директор ПАО "Самаранефтегеофизика" Владимир Кожин назначен генеральным директором ООО "СамараНИПИнефть", сообщает источник, близкий к последней организации.

В Росгеологии, куда входит "Самаранефтегеофизика", подтвердили назначение нового руководителя. По словам официального представителя АО "Росгеология" Антона Сергеева, на эту должность назначен Денис Гиря, который ранее работал на предприятии директором разведочной геофизики, он был предложен предыдущим руководителем и одобрен руководством холдинга.

Антон Сергеев отметил, что предыдущий директор покинул пост, написав заявление по собственному желанию, решение об уходе никак не связано с оценкой эффективности его работы со стороны Росгеологии.

Владимир Кожин руководил "Самаранефтегеофизикой" с 2011 года. До этого работал в "Самаранефтегазе".

"СамараНИПИнефть" с 2016 года и до последнего времени возглавлял Денис Журавлев, по данным ИАС Seldon Basis.

Чистая прибыль ООО "СамараНИПИнефть" за 2017 год составила 135,8 млн руб. (+38% к 2016 году), выручка — 4,9 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Самаранефтегеофизика" за тот же период 238,5 млн руб. (+8,85%), выручка — 5,3 млрд рублей.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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и спарку надо работать эффективнее

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