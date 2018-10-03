Руководитель "дочки" Росгеологии перешел в "СамараНИПИнефть"

Управляющий директор ПАО "Самаранефтегеофизика" Владимир Кожин назначен генеральным директором ООО "СамараНИПИнефть", сообщает источник, близкий к последней организации.

В Росгеологии, куда входит "Самаранефтегеофизика", подтвердили назначение нового руководителя. По словам официального представителя АО "Росгеология" Антона Сергеева, на эту должность назначен Денис Гиря, который ранее работал на предприятии директором разведочной геофизики, он был предложен предыдущим руководителем и одобрен руководством холдинга.

Антон Сергеев отметил, что предыдущий директор покинул пост, написав заявление по собственному желанию, решение об уходе никак не связано с оценкой эффективности его работы со стороны Росгеологии.

Владимир Кожин руководил "Самаранефтегеофизикой" с 2011 года. До этого работал в "Самаранефтегазе".

"СамараНИПИнефть" с 2016 года и до последнего времени возглавлял Денис Журавлев, по данным ИАС Seldon Basis.