ХК "Лада" обыграл "Торпедо" - 4:1

В среду, 3 октября, в очередном матче ВХЛ тольяттинская "Лада" принимала у себя на льду "Торпедо" из Усть-Каменогорска.

Уже на 4-й минуте тольяттинцы вышли вперед: Александр Панков выдал шайбу подключившемуся в атаку Виктору Постникову, и тот броском сходу отправил шайбу в ворота Александра Печурского — 1:0. Гости в середине стартового периода дважды имели численное преимущество, и волжанам в эти минуты пришлось нелегко — Александр Скрынник несколько раз выручал хозяев, а Дмитрий Возовик сумел увеличить преимущество - 2:0.

После шайбы Игоря Бондырева (форвард хозяев открыл счет своим голам за "Ладу"), место в воротах "Торпедо" занял Сергей Денисов — 3:0. На 36-й минуте свою первую шайбу за волжан забросил защитник Георгий Бердюков, недавно присоединившийся к команде — 4:0.

В третьем периоде Андрей Белозеров отыграл одну шайбу — 4:1. Этот счет не изменился до финальной сирены — победа "Лады", сообщает официальный сайт клуба.