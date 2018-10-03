ХК ЦСК ВВС проиграл "Сарыарке" по буллитам - 1:2

В среду, 1 октября, в очередном матче ВХЛ самарский ЦСК ВВС принимал у себя дома карагандинскую "Сарыарку".

Самарский хоккейный клуб уступил гостям в серии буллитов.Единственную шайбу у "летчиков" забросил Булат Набиуллин, сообщает официальный сайт лиги.