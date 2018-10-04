16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ночью более 40 человек тушили крупный пожар на складе на пр. Мальцева В Хворостянском районе возгорание 700 тонн соломы тушили 14 часов В Хворостянском районе горит 700 тонн сена Ночью более 50 человек тушили крупный пожар на складе под Кинелем В Самаре 58 человек тушили пожар в квартире на ул. Высоцкого

Пожары Происшествия

В Самаре ночью более 40 человек тушили крупный пожар на складе на пр. Мальцева

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати

В четверг, 4 октября, в 1:17 в чрезвычайные службы поступила информация о пожаре на проезде Мальцева в Советском районе, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело складское помещение на площади 100 кв. метров. В борьбе с огнем участвовал 41 человек. Использовалось 11 спецмашин.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 1:46. Данных о пострадавших нет.

Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4