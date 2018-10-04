В Самаре ночью более 40 человек тушили крупный пожар на складе на пр. Мальцева

В четверг, 4 октября, в 1:17 в чрезвычайные службы поступила информация о пожаре на проезде Мальцева в Советском районе, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело складское помещение на площади 100 кв. метров. В борьбе с огнем участвовал 41 человек. Использовалось 11 спецмашин. Пожар удалось полностью ликвидировать в 1:46. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.