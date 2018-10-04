У жителя Обшаровки изъяли оружие его умершего отца

В Приволжском районе полицейские нашли оружие в доме 47-летнего жителя с. Обшаровка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители изъяли обрез, охотничье ружье и бездымный порох, которые он хранил в сейфе. Мужчина рассказал, что оружие и порох достались ему после смерти отца. Также он признался, что в конце декабря 2014 г. отпилил часть ствола и приклад у одного из ружей, решив переделать его под обрез для самообороны.

В итоге возбудили два уголовных дела в связи с хранением оружия и взрывчатки. За незаконное хранение оружия мужчину привлекли к административной ответственности.