На ул. Гагарина под колесами легковушки пострадал пешеход

В среду, 3 октября, в 1:20, в Самаре участницей ДТП стала 29-летняя водитель Kia Soul. Она ехала по ул. Гагарина в направлении ул. Карбышева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 102 по ул. Гагарина автомобилистка сбила 34-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в не предназначенном для этого месте. Пострадавшего госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка.