СВГК вложило в безопасность газоснабжения абонентов более 500 млн рублей

С началом отопительного сезона Средневолжская газовая компания начала подключение сезонных объектов в Самарской области, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в релизе, для обеспечения надежности и безопасности газоснабжения абонентов на 2018 г. было предусмотрено более 500 млн руб. вложений в текущий, капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство.

Большинство работ уже завершены.

"Средневолжская газовая компания начала подготовку к новому отопительному сезону практически сразу по окончании сезона 2017–2018 гг. Проведена масштабная работа по обновлению сетей, повышению надежности и безопасности газоснабжения предприятий и населения Самарской области", — рассказал председатель правления ООО "СВГК" Иван Аветисян.

В том числе произведена диагностика 202 км сетей и приборное обследование 1,4 тыс. км газопроводов, выполнен ремонт изоляции выявленных дефектных участков в объеме 446,5 погонных метров. Специалисты СВГК заменили на более прогрессивные шаровые краны свыше 80 задвижек. Выполнена перекладка 80 участков подземных газопроводов с истекшим сроком эксплуатации общей протяженностью более 800 погонных метров. Окрашено порядка 400 тыс. кв. метров газопроводов. На эти работы направлено более 120 млн рублей.

До конца строительного сезона в рамках планов СВГК по реконструкции, капитальному ремонту будут завершены строительно-монтажные работы по замене более 100 газорегуляторных пунктов и перекладке почти 10 км газопроводов.

В зоне ответственности специалистов управления "Сервисно-технический центр" СВГК — сезонное подключение более 600 теплогенераторных и котельных коммунально-бытовых, муниципальных предприятий, индивидуальных предпринимателей.