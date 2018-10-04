В Чапаевске водитель сбил при обгоне пешехода и скрылся

В Чапаевске полицейские разыскивают водителя, скрывшегося после ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, 3 октября, около 19:30, автомобилист ехал по ул. Советской и, совершая обгон в районе дома № 1, сбил 59-летнего мужчину, который шел по левой обочине.

Пострадавшего госпитализировали, а водитель уехал с места происшествия.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в отношении автомобилиста возбудили административное дело по ст. 12.27 КоАП РФ, которая предусматривает лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, или до 15 суток административного ареста.

Очевидцев ДТП и всех, кому что-либо известно о случившемся, просят обращаться в ОГИБДД Чапаевска по телефону: 8 (84639) 2-14-59. Также можно обратиться в дежурную часть Отдела МВД по телефону: 8 (84639) 2-28-55, или позвонить по телефону: 112.