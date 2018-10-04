В Чапаевске водитель сбил при обгоне пешехода и скрылся

В Чапаевске полицейские разыскивают водителя, скрывшегося после ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным правоохранителей, 3 октября, около 19:30, автомобилист ехал по ул. Советской и, совершая обгон в районе дома № 1, сбил 59-летнего мужчину, который шел по левой обочине.
Пострадавшего госпитализировали, а водитель уехал с места происшествия.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в отношении автомобилиста возбудили административное дело по ст. 12.27 КоАП РФ, которая предусматривает лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, или до 15 суток административного ареста.
Очевидцев ДТП и всех, кому что-либо известно о случившемся, просят обращаться в ОГИБДД Чапаевска по телефону: 8 (84639) 2-14-59. Также можно обратиться в дежурную часть Отдела МВД по телефону: 8 (84639) 2-28-55, или позвонить по телефону: 112.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.