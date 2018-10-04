Правоохранители "прикрыли" семь игорных клубов в Советском и Железнодорожном районах

В Самаре правоохранители пресекли работу трех незаконных игорных заведений в Советском и Железнодорожном районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В оборудованных под игорные клубы помещениях полицейские нашли игроков и работников заведений и изъяли покерные фишки, колоды карт, мобильные телефоны, черновые записи и незаконно полученные деньги. Задержаны семь предполагаемых участников группы, которые организовали незаконную деятельность. Возможным организатором является 36-летний житель Самары. Возбуждено уголовное дело.