"Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное" удостоена золотой медали на британском International Beer Challenge 2018

Новинка 2017 года "Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное" получила золотую медаль на престижном британском конкурсе International Beer Challenge 2018. Жюри высоко оценило превосходное качество и уникальный освежающий вкус напитка, выбрав его лауреатом категории "Специальные сорта".
International Beer Challenge — это ежегодный международный конкурс, который является крупнейшим профессиональным дегустационным конкурсом тарированного пива в мире. В этом году конкурс прошел в Великобритании в 21-й раз. В течение нескольких дней именитые дегустаторы и международные эксперты в области пивоварения выбирают лучшие сорта янтарного напитка, присланные из разных стран. Каждому образцу присваивается числовой код, после судейская коллегия проводит анонимную оценку по вкусу, аромату, внешнему виду и ряду других критериев.
В этом году в номинации "Специальные сорта" золотой медали конкурса было удостоено безалкогольное пиво "Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное". Это особое нефильтрованное пиво, пополнившее безалкогольную линейку "Балтики" в прошлом году, отличает уникальный вкус с фруктовыми нотками, обладающий особенной свежестью и плотной пеной. Это абсолютно новый безалкогольный напиток, позволяющий не ограничивать себя и наслаждаться насыщенным вкусом нефильтрованного пива в любое время.
Павел Еранкевич, старший директор по развитию стратегии и национальным брендам, Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:
"Золотая медаль международного конкурса International Beer Challenge 2018 — это, во-первых, еще одно доказательство высокого качества и превосходного вкуса "Балтики 0 Нефильтрованное Пшеничное", а во-вторых, подтверждение того, что мы всегда стараемся предложить своим потребителям лучшие сорта, соответствующие передовым мировым трендам и инновационным подходам к пивоварению".
Сергей Щекин, директор филиала "Балтика-Самара":
"Балтика-Самара — один из четырех заводов компании в России, которые производят безалкогольное пиво "Балтика 0". Производство на нашем предприятии было запущено в 2017 году. Специально установленное оборудование позволяет изготавливать пиво по технологии мембранной фильтрации — бережного удаления алкоголя из готового пива, а не по технологии остановленного брожения. Такой метод позволяет производить безалкогольное пиво, не отличающееся по вкусовым качествам от пива, содержащего алкоголь. При этом используется классическая рецептура и высококачественное сырье. Приятно наблюдать, как наш уникальный безалкогольный сорт "Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное" завоевывает любовь и признание у потребителей и профессионалов".
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.