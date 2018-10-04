В художественном музее сыграют джаз, посвященный Эдит Пиаф

Во вторник, 9 октября, самарское джазовое "Движение" представляет концерт "Джаз в художественном музее". В этот раз Самару посетит швейцарское трио "La Môme", созданное как посвящение великой Эдит Пиаф.

Но вокала там не будет. Кларнет, тромбон, ударные и… все. Тем не менее музыканты обещают подарить самарским слушателям настроение и дух великой певицы в каждой ноте.

• Philipp Hillebrand (кларнет, бас-кларнет),

• Florian Weiss (тромбон),

• Clemens Kuratle (ударные, перкуссия).

Название коллектива — также дань великолепному творчеству Эдит Пиаф. Ее первооткрыватель Луи Лепле, владелец парижского кабаре "Le Gerny", представил 19-летнюю певицу публике как "Môme Piaf", "маленький воробышек", "малышка Пиаф". И подарил певице псевдоним, под которым Эдит покорила весь мир.

Нестандартные аранжировки для кларнета, тромбона и ударных, в понимании музыкантов, сохраняют великолепие голоса Пиаф и подчеркивают хрупкость ее личности. Трио также верит, что чистое звучание духовых возвращает к ощущению музыки до- и послевоенного винила.

Для каждого из участников джазового трио — это первый приезд в Россию. Всего с 30 сентября по 16 октября коллектив даст 15 концертов в 13 городах России.