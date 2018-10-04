В художественном музее сыграют джаз, посвященный Эдит Пиаф

Во вторник, 9 октября, самарское джазовое "Движение" представляет концерт "Джаз в художественном музее". В этот раз Самару посетит швейцарское трио "La Môme", созданное как посвящение великой Эдит Пиаф.
Но вокала там не будет. Кларнет, тромбон, ударные и… все. Тем не менее музыканты обещают подарить самарским слушателям настроение и дух великой певицы в каждой ноте.
• Philipp Hillebrand (кларнет, бас-кларнет),
• Florian Weiss (тромбон),
• Clemens Kuratle (ударные, перкуссия).
Название коллектива — также дань великолепному творчеству Эдит Пиаф. Ее первооткрыватель Луи Лепле, владелец парижского кабаре "Le Gerny", представил 19-летнюю певицу публике как "Môme Piaf", "маленький воробышек", "малышка Пиаф". И подарил певице псевдоним, под которым Эдит покорила весь мир.
Нестандартные аранжировки для кларнета, тромбона и ударных, в понимании музыкантов, сохраняют великолепие голоса Пиаф и подчеркивают хрупкость ее личности. Трио также верит, что чистое звучание духовых возвращает к ощущению музыки до- и послевоенного винила.
Для каждого из участников джазового трио — это первый приезд в Россию. Всего с 30 сентября по 16 октября коллектив даст 15 концертов в 13 городах России.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!