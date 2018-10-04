Президент "АКОМ" получил награду Минпрома РФ

3-5 октября компания "АКОМ" принимает участие в XI международной выставке-форуме "Автопром. Автокомпоненты" в Тольятти. По многолетней традиции мероприятие является диалоговой площадкой для производителей автомобилей, автомобильных компонентов и представителей органов власти, курирующих развитие автопрома.

Группа компаний "АКОМ" — лидер по производству аккумуляторных батарей в России и крупнейший поставщик на конвейеры в РФ мировых автопроизводителей — постоянный участник выставки. В экспозиции представлена вся линейка продукции завода, в том числе новейшие аккумуляторы, соответствующие мировым стандартам качества: "АКОМ+ EFB", "AGM", "РУСБАТ" и "РУСБАТ+".

Выставка началась с пленарного заседания на тему "Автомобильная промышленность России: перспективы и пути развития", на котором президент АО ГК "АКОМ" Николай Игнатьев выступил с докладом о новых направлениях развития компании. Пройдя за короткий срок успешный путь от сборочного производства к Корпорации энергетических решений, "АКОМ" успешно участвует в проектах, связанных с такими инновационными продуктами как высокотехнологичные аккумуляторы EFB, AGM, GEL; литий-ионные накопители энергии; промышленные аккумуляторы. Продукция "АКОМ" успешно конкурирует с зарубежными аналогами, сохраняя высокое качество при более низкой цене.

Следует отметить, что ГК "АКОМ" является лидером не только по производству в своей отрасли, но также по целому ряду показателей. Это и экспортные поставки (70% в отрасли), и локализация (свыше 90%), и активная работа с инструментами государственной поддержки (сотрудничество с Фондом развития промышленности, Российским экспортным центром, реализация госпрограмм по импортозамещению и производительности труда). Положительный пример "АКОМа" был неоднократно подчеркнут участниками заседания. И закономерным итогом стало награждение президента компании Николая Игнатьева почетной грамотой министерства промышленности и торговли России за значительный вклад в развитие отечественного машиностроения. Награду торжественно вручил заместитель главы областного минпрома Олег Жадаев.