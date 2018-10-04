Президент "АКОМ" получил награду Минпрома РФ

3-5 октября компания "АКОМ" принимает участие в XI международной выставке-форуме "Автопром. Автокомпоненты" в Тольятти. По многолетней традиции мероприятие является диалоговой площадкой для производителей автомобилей, автомобильных компонентов и представителей органов власти, курирующих развитие автопрома.
Группа компаний "АКОМ" — лидер по производству аккумуляторных батарей в России и крупнейший поставщик на конвейеры в РФ мировых автопроизводителей — постоянный участник выставки. В экспозиции представлена вся линейка продукции завода, в том числе новейшие аккумуляторы, соответствующие мировым стандартам качества: "АКОМ+ EFB", "AGM", "РУСБАТ" и "РУСБАТ+".
Выставка началась с пленарного заседания на тему "Автомобильная промышленность России: перспективы и пути развития", на котором президент АО ГК "АКОМ" Николай Игнатьев выступил с докладом о новых направлениях развития компании. Пройдя за короткий срок успешный путь от сборочного производства к Корпорации энергетических решений, "АКОМ" успешно участвует в проектах, связанных с такими инновационными продуктами как высокотехнологичные аккумуляторы EFB, AGM, GEL; литий-ионные накопители энергии; промышленные аккумуляторы. Продукция "АКОМ" успешно конкурирует с зарубежными аналогами, сохраняя высокое качество при более низкой цене.
Следует отметить, что ГК "АКОМ" является лидером не только по производству в своей отрасли, но также по целому ряду показателей. Это и экспортные поставки (70% в отрасли), и локализация (свыше 90%), и активная работа с инструментами государственной поддержки (сотрудничество с Фондом развития промышленности, Российским экспортным центром, реализация госпрограмм по импортозамещению и производительности труда). Положительный пример "АКОМа" был неоднократно подчеркнут участниками заседания. И закономерным итогом стало награждение президента компании Николая Игнатьева почетной грамотой министерства промышленности и торговли России за значительный вклад в развитие отечественного машиностроения. Награду торжественно вручил заместитель главы областного минпрома Олег Жадаев.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.