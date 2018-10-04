Бесплатный автобус до "Амбара" теперь ходит только из Южного города

С октября запущен новый маршрут Южный город — ТК "Амбар", сообщили в пресс-службе торгового комплекса.
Автобус делает остановки в Южном 1 (старый Южный город) — около поликлиники и школы. Далее он следует в Южный 2 (новый Южный город), забирает людей с остановки на Южном шоссе.
Маршрут пл. Кирова — ТК "Амбар" временно приостановлен.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.