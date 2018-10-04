Бесплатный автобус до "Амбара" теперь ходит только из Южного города

С октября запущен новый маршрут Южный город — ТК "Амбар", сообщили в пресс-службе торгового комплекса.

Автобус делает остановки в Южном 1 (старый Южный город) — около поликлиники и школы. Далее он следует в Южный 2 (новый Южный город), забирает людей с остановки на Южном шоссе.

Маршрут пл. Кирова — ТК "Амбар" временно приостановлен.