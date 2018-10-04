В выходные в Самарской области потеплеет

В Самарской области местами потеплеет до 18 °C, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 5 октября, ночью местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 3… 8 °C. Днем облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 9… 14 °C. Ветер северо-западный 8-13 м/с.
В субботу, 6 октября, ночью местами ожидается небольшой дождь. Столбик термометра опустится от 4 до -1 °C. Днем переменная облачность без осадков. Воздух прогреется от 7 до 12 °C. Ветер западный 8-13 м/с.
В воскресенье, 7 октября, местами также пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 4… 9 °C, днем потеплеет до 13… 18 °C. Ветер западный 8-13 м/с.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.