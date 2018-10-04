В выходные в Самарской области потеплеет

В Самарской области местами потеплеет до 18 °C, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 5 октября, ночью местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 3… 8 °C. Днем облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 9… 14 °C. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

В субботу, 6 октября, ночью местами ожидается небольшой дождь. Столбик термометра опустится от 4 до -1 °C. Днем переменная облачность без осадков. Воздух прогреется от 7 до 12 °C. Ветер западный 8-13 м/с.

В воскресенье, 7 октября, местами также пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 4… 9 °C, днем потеплеет до 13… 18 °C. Ветер западный 8-13 м/с.