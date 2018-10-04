Благотворительная помощь Сызранского НПЗ пойдет на развитие города

18 учреждений и организаций получат в 2018 году финансовую поддержку от Сызранского нефтеперерабатывающего завода в рамках реализации корпоративной благотворительной программы. Среди благополучателей — детские сады, школы, колледж и вуз, учреждения культуры и здравоохранения, общественные организации.

Больше половины адресатов на получение благотворительности — в системе образования. Полученные средства, как правило, расходуются на ремонт, закупку мебели, внедрение инновационных технологий, совершенствование учебного процесса.

Традиционно в списке — лицей, где открыты "Роснефть-классы", и Сызранский филиал Самарского государственного технического университета, являющиеся ступенями в корпоративной системе непрерывного образования "школа-вуз-предприятие". Система работы "Роснефть-классов" предусматривает разностороннюю поддержку их деятельности со стороны Компании, в том числе финансовую. Впрочем, благотворительная помощь оказывается с целью обеспечения учебного процесса не только профильных, но и других классов. В прошлом году, например, на выделенные заводом средства оргтехникой оборудованы кабинеты химии и черчения.

Весомая сумма в 2018 г. будет перечислена также Сызранскому филиалу СамГТУ. Средства будут направлены на развитие учебно-методической базы вуза для обеспечения образовательного процесса по направлению "Химическая технология". К слову, в ближайшее время в университете состоится открытие новой лаборатории, средства на которую выделял СНПЗ.

Губернский колледж — кузница рабочих кадров для нефтяной отрасли — также традиционно в списке получателей финпомощи. В 2017 году на благотворительные средства в нем был капитально отремонтирован спортивный зал, в этом году средства будут направлены на улучшение материально-технической базы.

Много лет завод оказывает финансовую поддержку и детской школе искусств № 2 имени Аркадия Островского. За многие годы сотрудничества ДШИ стала подшефной для завода, мир прекрасного здесь познают сотни талантливых детей. Благодаря заводу база учреждения регулярно пополняется музыкальными инструментами, сценическими костюмами, звуковой аппаратурой.

Оцифровкой архивных документов для обеспечения их сохранности в ближайшее время займется краеведческий музей г. Сызрани. Необходимую для этого технику историки закупят также благодаря помощи СНПЗ.

В рамках поддержки системы здравоохранения благотворительные средства будут направлены 426-му военному госпиталю для проведения долгожданного ремонта внутренних помещений.

Благотворительная деятельность АО "СНПЗ" является неотъемлемой частью стратегии НК "Роснефть". Ежегодно на улучшение социальной сферы предприятием выделяются значительные средства. В рамках соглашений между Компанией и правительством Самарской области с 2011 года было перечислено около 800 млн руб. на строительство и улучшение социально значимых объектов, ремонт и совершенствование материально-технической базы образовательных, спортивных, медицинских и культурных учреждений Сызрани: построены два детских сада, выполнен капитальный ремонт 24 участков дорог в самых густонаселенных микрорайонах города, построено дополнительное здание в школе искусств № 2. В 2016 году введен в эксплуатацию ледовый дворец "Роснефть Арена".