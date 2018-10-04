Игорь Дебатур, Uploadcare: "На фестивале "404" хочу послушать о продажах по всему миру, масштабировании, поиске команды"

Игорь Дебатур — сооснователь агентства Whitescape, мобильного приложения RIDERS и SAAS сервиса Uploadcare, который помогает тысячам разработчиков ускорять запуск новых продуктов и экономить на поддержке облачной файловой инфраструктуры. На самарском фестивале интернет-деятелей "404" он расскажет о том, как продавать продукт из России по всему миру.

Сервис Uploadcare, в разработке которого принимал участие Игорь Дебатур и его команда, успешно зарекомендовал себя на международном рынке. В портфеле интернет-площадки — сотрудничество с компаниями Mozilla, Unversal, Cisco и не только. Но успеху предшествовала масса разочарований.

— Сейчас я — CEO в компании Uploadcare, а до этого организовал с партнером агентство Whitescape, которым занимался несколько лет. После чего запустил два стартапа. Мой доклад о том, как начать продавать продукт по всему миру, ничего не зная о продажах. Сейчас мы тоже знаем об этом не очень много, но уже чуть больше. Расскажу о том, как мы пришли к текущим метрикам, что это за метрики, какие ошибки мы совершали, что мы пробовали и что из этого получилось.

— Какой доклад на фестивале было бы интересно послушать вам?

— Интересно то, что связано с продажами по всему миру технологичных продуктов, масштабирование, рост, поиск команды — мы этим сами занимаемся. Буду на конференции и уже там решу куда пойду и о чем буду разговаривать с докладчиками. Никакого плана заранее у меня нет.

-404-это код ошибки. Какая ваша самая большая профессиональная ошибка?

— Пожалуй, то, что занимался двумя и даже тремя бизнесами-стартапами одновременно. Каждый раз, когда даже в одном месте что-то получалось хорошо, то в двух других это время было упущено. И так из раза в раз. Это ведет к плохому настроению, эмоциональному выгоранию.

— За какой технологией, по вашему мнению, будущее?

— Может быть будущее вообще не за технологиями? Время покажет.

— По какому гаджету из "прошлого" скучаете?



— Помните, была такая небольшая игровая консоль Sony PlayStation Portable с хорошими играми. Она мне очень нравилась. Жаль, что их больше не выпускают.