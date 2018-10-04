Игорь Дебатур, Uploadcare: "На фестивале "404" хочу послушать о продажах по всему миру, масштабировании, поиске команды"

Игорь Дебатур — сооснователь агентства Whitescape, мобильного приложения RIDERS и SAAS сервиса Uploadcare, который помогает тысячам разработчиков ускорять запуск новых продуктов и экономить на поддержке облачной файловой инфраструктуры. На самарском фестивале интернет-деятелей "404" он расскажет о том, как продавать продукт из России по всему миру.
Сервис Uploadcare, в разработке которого принимал участие Игорь Дебатур и его команда, успешно зарекомендовал себя на международном рынке. В портфеле интернет-площадки — сотрудничество с компаниями Mozilla, Unversal, Cisco и не только. Но успеху предшествовала масса разочарований.
— Сейчас я — CEO в компании Uploadcare, а до этого организовал с партнером агентство Whitescape, которым занимался несколько лет. После чего запустил два стартапа. Мой доклад о том, как начать продавать продукт по всему миру, ничего не зная о продажах. Сейчас мы тоже знаем об этом не очень много, но уже чуть больше. Расскажу о том, как мы пришли к текущим метрикам, что это за метрики, какие ошибки мы совершали, что мы пробовали и что из этого получилось.
— Какой доклад на фестивале было бы интересно послушать вам?
— Интересно то, что связано с продажами по всему миру технологичных продуктов, масштабирование, рост, поиск команды — мы этим сами занимаемся. Буду на конференции и уже там решу куда пойду и о чем буду разговаривать с докладчиками. Никакого плана заранее у меня нет.
-404-это код ошибки. Какая ваша самая большая профессиональная ошибка?
— Пожалуй, то, что занимался двумя и даже тремя бизнесами-стартапами одновременно. Каждый раз, когда даже в одном месте что-то получалось хорошо, то в двух других это время было упущено. И так из раза в раз. Это ведет к плохому настроению, эмоциональному выгоранию.
— За какой технологией, по вашему мнению, будущее?
— Может быть будущее вообще не за технологиями? Время покажет.
— По какому гаджету из "прошлого" скучаете?
— Помните, была такая небольшая игровая консоль Sony PlayStation Portable с хорошими играми. Она мне очень нравилась. Жаль, что их больше не выпускают.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.