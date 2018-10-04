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Игорь Дебатур, Uploadcare: "На фестивале "404" хочу послушать о продажах по всему миру, масштабировании, поиске команды" В выходные в Самарской области потеплеет В "Меге" детей научат создавать свой сценарий для Minecraft Бесплатный автобус до "Амбара" теперь ходит только из Южного города Более половины объектов социальной сферы в Самаре подключили к отоплению

Общество

Игорь Дебатур, Uploadcare: "На фестивале "404" хочу послушать о продажах по всему миру, масштабировании, поиске команды"

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игорь Дебатур — сооснователь агентства Whitescape, мобильного приложения RIDERS и SAAS сервиса Uploadcare, который помогает тысячам разработчиков ускорять запуск новых продуктов и экономить на поддержке облачной файловой инфраструктуры. На самарском фестивале интернет-деятелей "404" он расскажет о том, как продавать продукт из России по всему миру.

Сервис Uploadcare, в разработке которого принимал участие Игорь Дебатур и его команда, успешно зарекомендовал себя на международном рынке. В портфеле интернет-площадки — сотрудничество с компаниями Mozilla, Unversal, Cisco и не только. Но успеху предшествовала масса разочарований.

— Сейчас я — CEO в компании Uploadcare, а до этого организовал с партнером агентство Whitescape, которым занимался несколько лет. После чего запустил два стартапа. Мой доклад о том, как начать продавать продукт по всему миру, ничего не зная о продажах. Сейчас мы тоже знаем об этом не очень много, но уже чуть больше. Расскажу о том, как мы пришли к текущим метрикам, что это за метрики, какие ошибки мы совершали, что мы пробовали и что из этого получилось.

— Какой доклад на фестивале было бы интересно послушать вам?

— Интересно то, что связано с продажами по всему миру технологичных продуктов, масштабирование, рост, поиск команды — мы этим сами занимаемся. Буду на конференции и уже там решу куда пойду и о чем буду разговаривать с докладчиками. Никакого плана заранее у меня нет.

-404-это код ошибки. Какая ваша самая большая профессиональная ошибка?

— Пожалуй, то, что занимался двумя и даже тремя бизнесами-стартапами одновременно. Каждый раз, когда даже в одном месте что-то получалось хорошо, то в двух других это время было упущено. И так из раза в раз. Это ведет к плохому настроению, эмоциональному выгоранию.

— За какой технологией, по вашему мнению, будущее?

— Может быть будущее вообще не за технологиями? Время покажет.

— По какому гаджету из "прошлого" скучаете?

— Помните, была такая небольшая игровая консоль Sony PlayStation Portable с хорошими играми. Она мне очень нравилась. Жаль, что их больше не выпускают.

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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