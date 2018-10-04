Экс-гендиректор АвтоВАЗагрегата не смог добиться снятия ареста со своих счетов

Бывший гендиректор банкротящегося ОАО "АвтоВАЗагрегат" Виктор Козлов не смог в апелляции добиться отмены ареста, наложенного на его счета в ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие", АО АКБ "Новикомбанк", ПАО "БинБанк", АО "Райффайзенбанк", ПАО "Сбербанк России" и ПАО "Межтопэнергобанк" в пределах 3,8 млрд рублей.

Арест на счета Виктора Козлова был наложен Арбитражным судом Самарской области в июле 2018 г. по ходатайству ФНС в рамках дела о банкротстве АвтоВАЗагрегата. Эта обеспечительная мера, согласно решению суда, будет действовать до рассмотрения заявления конкурсного управляющего АвтоВАЗагрегата о привлечении Козлова к субсидиарной ответственности на 3,8 млрд рублей.

Пытаясь обжаловать арест счетов в апелляции, Виктор Козлов ссылался на то, что среди замороженных счетов оказался тот, на который начисляется заработная плата. Однако суд посчитал этот довод недоказанным и не нашел причин для отмены обеспечительных мер.

Напомним, АвтоВАЗагрегат специализировался на выпуске сидений, глушителей, трубок тормозной и топливной систем. Предприятие было одним из крупных поставщиков АвтоВАЗа. Но летом 2015 г. производство на АвтоВАЗагрегате остановилось, а в сентябре был расторгнут его договор с АвтоВАЗом.

Тогда же в Арбитражный суд Самарской области от ульяновского ООО "Майор" поступило заявление о банкротстве АвтоВАЗагрегата из-за долга в 2 млн рублей. В настоящее время ОАО находится в конкурсном производстве.

Крупнейшим его кредитором до сентября прошлого года был Новикомбанк (на 100% принадлежит госкорпорации "Ростех"), которому предприятие задолжало 1,96 млрд рублей. Но банк переуступил право требования этой суммы компании "РТ-Капитал", также подконтрольной Ростеху. В августе 2017 г. заявление о привлечении Виктора Козлова к субсидиарной ответственности на 3,8 млрд руб. подал конкурсный управляющий АвтоВАЗагрегата. Пока решение по этому требованию не принято.