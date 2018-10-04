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Автопром Машиностроение

Экс-гендиректор АвтоВАЗагрегата не смог добиться снятия ареста со своих счетов

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший гендиректор банкротящегося ОАО "АвтоВАЗагрегат" Виктор Козлов не смог в апелляции добиться отмены ареста, наложенного на его счета в ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие", АО АКБ "Новикомбанк", ПАО "БинБанк", АО "Райффайзенбанк", ПАО "Сбербанк России" и ПАО "Межтопэнергобанк" в пределах 3,8 млрд рублей.

Арест на счета Виктора Козлова был наложен Арбитражным судом Самарской области в июле 2018 г. по ходатайству ФНС в рамках дела о банкротстве АвтоВАЗагрегата. Эта обеспечительная мера, согласно решению суда, будет действовать до рассмотрения заявления конкурсного управляющего АвтоВАЗагрегата о привлечении Козлова к субсидиарной ответственности на 3,8 млрд рублей.

Пытаясь обжаловать арест счетов в апелляции, Виктор Козлов ссылался на то, что среди замороженных счетов оказался тот, на который начисляется заработная плата. Однако суд посчитал этот довод недоказанным и не нашел причин для отмены обеспечительных мер.

Напомним, АвтоВАЗагрегат специализировался на выпуске сидений, глушителей, трубок тормозной и топливной систем. Предприятие было одним из крупных поставщиков АвтоВАЗа. Но летом 2015 г. производство на АвтоВАЗагрегате остановилось, а в сентябре был расторгнут его договор с АвтоВАЗом.

Тогда же в Арбитражный суд Самарской области от ульяновского ООО "Майор" поступило заявление о банкротстве АвтоВАЗагрегата из-за долга в 2 млн рублей. В настоящее время ОАО находится в конкурсном производстве.

Крупнейшим его кредитором до сентября прошлого года был Новикомбанк (на 100% принадлежит госкорпорации "Ростех"), которому предприятие задолжало 1,96 млрд рублей. Но банк переуступил право требования этой суммы компании "РТ-Капитал", также подконтрольной Ростеху. В августе 2017 г. заявление о привлечении Виктора Козлова к субсидиарной ответственности на 3,8 млрд руб. подал конкурсный управляющий АвтоВАЗагрегата. Пока решение по этому требованию не принято.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

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Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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