Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг Промсвязьбанка до уровня "ruA-", прогноз "Стабильный"

Национальное рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности банка до уровня "ruA-", прогноз "Стабильный".
В своем пресс-релизе аналитики рейтингового агентства среди ключевых факторов повышения рейтинга называют значительную докапитализацию банка, передачу значительного объема проблемных активов с баланса банка, а также "переходом банка в собственность Росимущества", что позволяет банку рассчитывать на прямую государственную поддержку.
По мнению рейтингового агентства Эксперт РА, Промсвязьбанк также отличается сильными конкурентными позициями на федеральном уровне и имеет "высокий запас балансовой ликвидности".
"Повышение рейтинга объективно отражает высокие рыночные позиции банка, сильную позицию по капиталу и значительный уровень ликвидности, которые позволят в ближайшем будущем нарастить кредитный портфель и повысить уровень внутренней генерации капитала. Промсвязьбанк намерен сохранить статус универсального финансового института и оказывать полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу, а также развивать новые направления деятельности", — прокомментировал главный финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов.
Пресс-релиз RAEX (Эксперт РА) по рейтинговому действию опубликован по ссылке.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.