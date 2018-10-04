Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг Промсвязьбанка до уровня "ruA-", прогноз "Стабильный"

Национальное рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности банка до уровня "ruA-", прогноз "Стабильный".

В своем пресс-релизе аналитики рейтингового агентства среди ключевых факторов повышения рейтинга называют значительную докапитализацию банка, передачу значительного объема проблемных активов с баланса банка, а также "переходом банка в собственность Росимущества", что позволяет банку рассчитывать на прямую государственную поддержку.

По мнению рейтингового агентства Эксперт РА, Промсвязьбанк также отличается сильными конкурентными позициями на федеральном уровне и имеет "высокий запас балансовой ликвидности".

"Повышение рейтинга объективно отражает высокие рыночные позиции банка, сильную позицию по капиталу и значительный уровень ликвидности, которые позволят в ближайшем будущем нарастить кредитный портфель и повысить уровень внутренней генерации капитала. Промсвязьбанк намерен сохранить статус универсального финансового института и оказывать полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу, а также развивать новые направления деятельности", — прокомментировал главный финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов.

Пресс-релиз RAEX (Эксперт РА) по рейтинговому действию опубликован по ссылке.