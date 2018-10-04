В Сызрани загорелось масло на электроподстанции на ул. Образцовская

В четверг, 4 октября, в 13:25, в чрезвычайные службы поступила информация о пожаре на ул. Образцовской в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело трансформаторное масло в помещении электроподстанции на площади 30 кв. м. В тушении участвовали 13 человек, использовалось три спецмашины. Пожар полностью ликвидировали в 13:39. Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.