Дмитрий Азаров проводит в Тольятти совещание по проблемам экологии

В Тольятти в эти минуты началось совещание по проблемам экологии с участием губернатора Дмитрия Азарова. В мероприятии участвуют представители надзорных органов, предприятий и городских властей.
Напомним, 24 сентября экологическая обстановка в Тольятти уже становилась предметом обсуждения на оперативном совещании правительства Самарской области. Глава региона тогда высказал серьезную озабоченность ситуацией и потребовал от профильных ведомств и мэрии Тольятти конкретных действий по выявлению предприятий, допускающих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и привлечению их к ответственности.
Экологическая ситуация в городе оказалась в центре общественного внимания с конца августа - жители Тольятти стали массово жаловаться на устойчивые химические запахи в воздухе. Метеорологи объясняли это установившейся безветренной погодой, из-за чего выбросы не рассеивались, а скапливались в воздухе над городом.
С 18 сентября экологическая ситуация на территории города нормализовалась, случаи превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на стационарной сети атмосферного мониторинга (восемь стационарных постов наблюдений) не зафиксированы. Также значительно сократилось количество поступающих обращений граждан.
Тем не менее работа по расследованию причин ухудшения экологической обстановки в Тольятти в период неблагоприятных метеоусловий продолжается.
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задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!