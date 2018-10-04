16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров проводит в Тольятти совещание по проблемам экологии Самара претендует на создание научно-образовательного центра мирового уровня Дмитрий Азаров: "Нам нужна генеральная уборка в регионе" Активисты ОНФ подвели итоги реализации программы по формированию комфортной городской среды в губернии Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров проводит в Тольятти совещание по проблемам экологии

ТОЛЬЯТТИ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати

В Тольятти в эти минуты началось совещание по проблемам экологии с участием губернатора Дмитрия Азарова. В мероприятии участвуют представители надзорных органов, предприятий и городских властей.

Напомним, 24 сентября экологическая обстановка в Тольятти уже становилась предметом обсуждения на оперативном совещании правительства Самарской области. Глава региона тогда высказал серьезную озабоченность ситуацией и потребовал от профильных ведомств и мэрии Тольятти конкретных действий по выявлению предприятий, допускающих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и привлечению их к ответственности.

Экологическая ситуация в городе оказалась в центре общественного внимания с конца августа - жители Тольятти стали массово жаловаться на устойчивые химические запахи в воздухе. Метеорологи объясняли это установившейся безветренной погодой, из-за чего выбросы не рассеивались, а скапливались в воздухе над городом.

С 18 сентября экологическая ситуация на территории города нормализовалась, случаи превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на стационарной сети атмосферного мониторинга (восемь стационарных постов наблюдений) не зафиксированы. Также значительно сократилось количество поступающих обращений граждан.

Тем не менее работа по расследованию причин ухудшения экологической обстановки в Тольятти в период неблагоприятных метеоусловий продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 01 октября 2018 18:58 Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

В Самаре ООО "Газпром трансгаз Самара" празднует юбилей

В Самаре ООО "Газпром трансгаз Самара" празднует юбилей

В Самаре установлена скульптурная композиция "Клен"

В Самаре установлена скульптурная композиция "Клен"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4