Дмитрий Азаров проводит в Тольятти совещание по проблемам экологии

В Тольятти в эти минуты началось совещание по проблемам экологии с участием губернатора Дмитрия Азарова. В мероприятии участвуют представители надзорных органов, предприятий и городских властей.

Напомним, 24 сентября экологическая обстановка в Тольятти уже становилась предметом обсуждения на оперативном совещании правительства Самарской области. Глава региона тогда высказал серьезную озабоченность ситуацией и потребовал от профильных ведомств и мэрии Тольятти конкретных действий по выявлению предприятий, допускающих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и привлечению их к ответственности.

Экологическая ситуация в городе оказалась в центре общественного внимания с конца августа - жители Тольятти стали массово жаловаться на устойчивые химические запахи в воздухе. Метеорологи объясняли это установившейся безветренной погодой, из-за чего выбросы не рассеивались, а скапливались в воздухе над городом.

С 18 сентября экологическая ситуация на территории города нормализовалась, случаи превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на стационарной сети атмосферного мониторинга (восемь стационарных постов наблюдений) не зафиксированы. Также значительно сократилось количество поступающих обращений граждан.

Тем не менее работа по расследованию причин ухудшения экологической обстановки в Тольятти в период неблагоприятных метеоусловий продолжается.