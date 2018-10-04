SMS раздора: в деле о картельном сговоре "СМТ" может не хватать важного доказательства

В Самарском районном суде Самары продолжается рассмотрение уголовного дела о картельном сговоре, в котором, по версии следствия, участвовали не только частные фирмы, но и чиновники.

Напомним, на скамье подсудимых семь человек: Сергей Шатило (директор ООО "Современные медицинские технологии", Алексей Санкеев (заместитель директора по реализации и сервисной деятельности ООО "СМТ"), Алексей Бондаренок (старший инженер ООО "СМТ"), Наталья Середавина (руководитель операционного подразделения ООО "ДжиИ" в России и СНГ), Елена Львова (специалист по работе со стратегическими клиентами ООО "ДжиИ"), Альберт Навасардян (заместитель министра здравоохранения Самарской области) и Максим Колобов (руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения Минздрава Самарской области). Многие из подсудимых на сегодняшний день своих должностей лишились.

Им вменяют совершение преступлений по разным статьям (в зависимости от роли каждого): ограничение конкуренции, коммерческий подкуп и превышение должностных полномочий.

Следствие считает, что бизнесмены и представители регионального минздрава договорились, чтобы контракт на техобслуживание медицинского оборудования в 23 медучреждениях региона выиграло ООО "Современные медицинские технологии".

Начальная стоимость договора на 1 декабря 2015 г. составляла 772 млн рублей, на аукционе цена упала до 768 млн рублей. Однако правоохранители предполагают, что конкурентная борьба между фирмами во время торгов была лишь видимостью.

В частности, конкурентом "СМТ" на торгах выступало ООО "Медсимвол" из Казани. Следователи выяснили, что вместо сотрудников этой компании в аукционе фактически участвовали представители другой фирмы.

3 октября по видеоконференцсвязи допрашивали свидетеля Светлану Новикову из Казани. Девушка официально работает в одной фирме, на торгах участвует от имени другой, а в аукционе принимала участие и вовсе от лица третьей - "Медсимвол".

Девушка признала, что во время подготовки к аукциону постоянно контактировала с некой Львовой, чей телефон передал ей непосредственный начальник Ильшат Гилазов. От Львовой она по электронной почте получила необходимые сведения, чтобы подать заявку на аукцион, а после - SMS с указанием, сколько шагов и с каким понижением необходимо сделать на этом самом аукционе. Это сообщение она показала начальнику - Гилазову, после чего они в точности выполнили то, что им было сказано: сделав несколько шагов, они позволили выиграть торги сопернику - "СМТ".

Позже с победителем аукциона заключили госконтракты стоимостью 768 млн рублей на техобслуживание медицинской аппаратуры в 23 лечебных учреждениях Самарской области, который действует до 31 декабря 2018 года.

Таким положением дел остался недоволен директор "ЦЭХ-Здоровье" Алексей Рогачев. Он пожаловался в ФАС на некий сговор, из-за которого его организация не смогла поучаствовать в аукционе, хотя имела возможность предложить цены значительно ниже.

После проверки жалобы Самарское УФАС в 2017 г. признало региональное министерство здравоохранения, СМТ, "Центр эффективной хирургии", "Медсимвол", "ДжиИ Хэлскеа" и областную клиническую больницу им. Середавина виновными в нарушении закона о защите конкуренции и оштрафовало их. Также сведения о нарушении передали сотрудникам регионального Следственного комитета, где в итоге возбудили уголовное дело. Оперативное сопровождение следователям оказывали сотрудники ФСБ.

Никто из подсудимых вины не признает. Защита указывает на то, что в деле нет пострадавшего, а бюджету не причинен ущерб. Как объяснили адвокаты и подсудимые, заключив контракт с "СМТ", который был официальным дистрибьютором нескольких крупнейших заводов по изготовлению медоборудования, они фактически "зафиксировали" цены на уровне 2016 г., что защитило бюджет от изменения курса валюты.

Что касается ограничения конкуренции, то, по словам бывших сотрудников минздрава, это связано с неким документом или приказом, который обязывал их использовать при ремонте оборудования только детали, сертифицированные заводом-производителем. А Рогачев предлагал аналоги - и хотя они, может, и были дешевле, зато у них не было "рекомендаций" изготовителя медоборудования.

Также все семеро отрицают факт сговора между собой: якобы информация об аукционе была в открытом доступе, зайти туда могли любая фирма, у которой были дистрибьюторские договоры с заводами-изготовителями медицинского оборудования. А что до SMS, на основании которого якобы делал свои шаги "Медсимвол", то Львова отрицает его существование.

Гособвинение сообщило, что материалы дела еще не изучены, а потому подтвердить или опровергнуть наличие там фотографии SMS пока невозможно.

Сейчас в суде допрашивают свидетелей - всего в списке 86 человек, из них допрошено уже около 70. После допроса свидетелей начнут исследовать материалы уголовного дела, потом свою позицию по этому делу выскажут подсудимые.