В Самаре скончался мужчина, которого зажало между платформой и кабиной погрузчика

Несчастный случай с трагическим исходом произошел в Самаре 11 сентября с заведующим складом ООО "Кров Сервис", которого обнаружили зажатым между платформой и кабиной погрузчика. Об этом сообщили в министерстве труда Самарской области.

По данным областного минтруда, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался 30 сентября. ЧП произошло при не выясненных пока обстоятельствах.

Для профилактики аналогичных несчастных случаев областное минтруда обращает внимание работодателей на необходимость организации производства работ в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда.