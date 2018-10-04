Росприроднадзор расследует дело о разливе мазута в Гранном

Начальник департамента Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин и депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн встретились с жителями пос. Гранный (Новокуйбышевск), где из выведенного из эксплуатации нефтепровода разлился мазут. Об этом сообщает надзорное ведомство.

На встрече также присутствовали врио регионального министра лесного хозяйства Александр Ларионов, министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков и врио главы Новокуйбышевска.

Олег Кручинин заверил собравшихся, что нарушители, спровоцировавшие загрязнение почвы, от ответственности не уйдут.

Региональное Управление Росприроднадзора возбудило административное дело в связи с порчей земли. Ведется расследование. Предположительно, причиной ЧП стало несанкционированное извлечение части нефтепродуктопровода.

Также теперь необходимы работы по определению глубины и масштабов загрязнения. Устранению последствий ЧП обещали уделить особое внимание. Решено было приостановить начавшийся вывоз загрязненного грунта, потому что эти земляные работы проводились без экспертиз и проектов.

Руководство Новокуйбышевского НПЗ заявило, что готово взять на себя финансирование проектных работ, хотя ни земельный участок и ни нефтепровод не являются собственностью предприятия. Также компания за свой счет проведет тампонирование части трубы, которая проходит под жилыми домами.