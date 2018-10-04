В скандале с угрозой взрыва на Красной площади фигурирует экс-начальник ГУВД Самарской области Александр Реймер

Представители Росгвардии сообщили официальную информацию о ЧП, произошедшем в Москве на Красной площади 3 октября 2018 года.

По данным Росгвардии, в этот день на Красную площадь прибыл гражданин Шалай. Он сообщил подошедшим к нему правоохранителям, что у него в машине взрывное устройство и газовый баллон, которые он намерен подорвать, если ему не дадут лично встретиться с президентом РФ или директором Росгвардии Виктором Золотовым.

Представители спецслужб связались с Золотовым. Тот прибыл на место ЧП и попросил мужчину выйти из салона.

Шалай рассказал Золотову, что уже долго пытается встретиться с президентом, чтобы рассказать ему о проблемах в пенитенциарной системе.

"В частности, он обратил внимание на сохраняющиеся недостатки и нарушения в организации деятельности учреждений исполнения наказания, что, по его мнению, провоцирует возникающие в местах заключения беспорядки и протесты", — сообщают в Росгвардии.

По словам Шалая, его предыдущие обращения к руководству ФСИН России, в том числе личная встреча с бывшим директором ФСИН России Александром Реймером, должного результата не принесли.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 г. приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей. Следственный комитет инкриминировал ему хищение в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями в целях личного обогащения при закупке электронных браслетов для ведомства. Ущерб оценивался в 2,7 млрд рублей.

Александр Реймер до назначения во ФСИН занимал должность начальника ГУВД по Самарской области.

Ситуация на Красной площади разрешилась мирно. Золотов обещал сообщить информацию Шалая президенту, а Шалай сдался правоохранителям.