16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В скандале с угрозой взрыва на Красной площади фигурирует экс-начальник ГУВД Самарской области Александр Реймер SMS раздора: в деле о картельном сговоре "СМТ" может не хватать важного доказательства В Самаре судят врача, пациентка которой умерла после рождения тройняшек Под Кинелем водитель Кia сбила насмерть пешехода и съехала в кювет Ночью более 40 человек тушили крупный пожар на складе на пр. Мальцева

Происшествия

В скандале с угрозой взрыва на Красной площади фигурирует экс-начальник ГУВД Самарской области Александр Реймер

МОСКВА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 200
Версия для печати

Представители Росгвардии сообщили официальную информацию о ЧП, произошедшем в Москве на Красной площади 3 октября 2018 года.

По данным Росгвардии, в этот день на Красную площадь прибыл гражданин Шалай. Он сообщил подошедшим к нему правоохранителям, что у него в машине взрывное устройство и газовый баллон, которые он намерен подорвать, если ему не дадут лично встретиться с президентом РФ или директором Росгвардии Виктором Золотовым.

Представители спецслужб связались с Золотовым. Тот прибыл на место ЧП и попросил мужчину выйти из салона.

Шалай рассказал Золотову, что уже долго пытается встретиться с президентом, чтобы рассказать ему о проблемах в пенитенциарной системе.

"В частности, он обратил внимание на сохраняющиеся недостатки и нарушения в организации деятельности учреждений исполнения наказания, что, по его мнению, провоцирует возникающие в местах заключения беспорядки и протесты", — сообщают в Росгвардии.

По словам Шалая, его предыдущие обращения к руководству ФСИН России, в том числе личная встреча с бывшим директором ФСИН России Александром Реймером, должного результата не принесли.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 г. приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей. Следственный комитет инкриминировал ему хищение в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями в целях личного обогащения при закупке электронных браслетов для ведомства. Ущерб оценивался в 2,7 млрд рублей.

Александр Реймер до назначения во ФСИН занимал должность начальника ГУВД по Самарской области.

Ситуация на Красной площади разрешилась мирно. Золотов обещал сообщить информацию Шалая президенту, а Шалай сдался правоохранителям.

Гид потребителя

Последние комментарии

Марина Землянская 26 сентября 2018 05:39 На Волге задержали браконьера, поймавшего 91 рака

когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!

Ксения Кузнецова 26 сентября 2018 04:35 На Волге задержали браконьера, поймавшего 91 рака

Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Екатерина Сайгичева 08 сентября 2018 13:01 В Новокуйбышевске местный житель в ходе пьяной ссоры убил знакомого

Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .

Марат Валиев 07 сентября 2018 14:05 Начальник колонии №3: "Впервые оступился и теперь раскаиваюсь"

Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Ума Турман из центра на Олимпе

Ума Турман из центра на Олимпе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4