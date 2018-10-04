Волейбольная "Нова" "спасла" матч с казанским "Зенитом"

Игра с казанским "Зенитом" у "Новы" сначала не задалась. Команда, усердно тренировавшаяся во время недельной паузы между турами предварительного этапа Кубка России, выглядела "тяжеловатой" и действовала без "огонька".
Большое количество собственных ошибок не позволили "Нове" остановить "Зенит" в первой партии — 16:25. Хозяева площадки, почувствовав, что есть реальные шансы взять реванш у соперника за предыдущую игру, на хорошем уровне провели и второй сет, в итоге поведя — 25:19 и 2:0. И только после 40 минут, проведенных на площадке, волжане "продышались" и стали играть более агрессивно в атаке и защите. Результат пришел сразу. В третьей партии победу уже отпраздновала "Нова" — 25:22, впрочем, как и в следующем сете — 25:23.
Все решилось в укороченной партии, в которой "Нова" оказалась сильнее — 15:13. Самым результативным игроком в составе "Новы" стал Биссет с 17 очками, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.