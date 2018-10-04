Волейбольная "Нова" "спасла" матч с казанским "Зенитом"

Игра с казанским "Зенитом" у "Новы" сначала не задалась. Команда, усердно тренировавшаяся во время недельной паузы между турами предварительного этапа Кубка России, выглядела "тяжеловатой" и действовала без "огонька".

Большое количество собственных ошибок не позволили "Нове" остановить "Зенит" в первой партии — 16:25. Хозяева площадки, почувствовав, что есть реальные шансы взять реванш у соперника за предыдущую игру, на хорошем уровне провели и второй сет, в итоге поведя — 25:19 и 2:0. И только после 40 минут, проведенных на площадке, волжане "продышались" и стали играть более агрессивно в атаке и защите. Результат пришел сразу. В третьей партии победу уже отпраздновала "Нова" — 25:22, впрочем, как и в следующем сете — 25:23.

Все решилось в укороченной партии, в которой "Нова" оказалась сильнее — 15:13. Самым результативным игроком в составе "Новы" стал Биссет с 17 очками, сообщает официальный сайт клуба.