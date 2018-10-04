В "Дирижабле" обсудили принципы работы молодежного концертно-театрального комплекса

В "Дирижабле" на улице Куйбышева, 104 прошло совещание, посвященное структуре и принципам работы молодежного концертно-театрального комплекса. Совещание возглавили ректор Самарского института культуры Эллеонора Куруленко и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Совещание стало одновременно и заседанием актива, и, по сути, первой встречей координационного совета концертно-театрального комплекса. Собравшиеся главным образом обсуждали проекты положений "Дирижабля" - функции руководителя и координационного совета, а также принцип отбора коллективов.
Напомним, изначально планировалось, что комплекс будет работать не только как один из корпусов института культуры, но и как площадка для выступления молодежных коллективов города. Отбором коллективов в том числе и займется координационный совет "Дирижабля".
К следующему заседанию членам коордсовета необходимо будет решить несколько принципиальных моментов. Например, сколько времени сцена и репетиционные залы смогут находиться в распоряжении институтских коллективов (а их, на всякий случай, 27) и когда ими смогут пользоваться все остальные, в каком порядке и с какой периодичностью будут проходить заседания совета и рассмотрения заявок от коллективов.
В общем, организационной и правовой работы еще немало, но начало функционированию "Дирижабля" фактически положено. Совсем скоро здание заживет полноценной жизнью.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!