В "Дирижабле" обсудили принципы работы молодежного концертно-театрального комплекса

В "Дирижабле" на улице Куйбышева, 104 прошло совещание, посвященное структуре и принципам работы молодежного концертно-театрального комплекса. Совещание возглавили ректор Самарского института культуры Эллеонора Куруленко и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Совещание стало одновременно и заседанием актива, и, по сути, первой встречей координационного совета концертно-театрального комплекса. Собравшиеся главным образом обсуждали проекты положений "Дирижабля" - функции руководителя и координационного совета, а также принцип отбора коллективов.

Напомним, изначально планировалось, что комплекс будет работать не только как один из корпусов института культуры, но и как площадка для выступления молодежных коллективов города. Отбором коллективов в том числе и займется координационный совет "Дирижабля".

К следующему заседанию членам коордсовета необходимо будет решить несколько принципиальных моментов. Например, сколько времени сцена и репетиционные залы смогут находиться в распоряжении институтских коллективов (а их, на всякий случай, 27) и когда ими смогут пользоваться все остальные, в каком порядке и с какой периодичностью будут проходить заседания совета и рассмотрения заявок от коллективов.

В общем, организационной и правовой работы еще немало, но начало функционированию "Дирижабля" фактически положено. Совсем скоро здание заживет полноценной жизнью.