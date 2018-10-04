Дмитрий Азаров: Нужно обеспечить людям условия для экологически безопасного проживания

В четверг, 4 октября, в Тольятти в расширенном составе под руководством губернатора Дмитрия Азарова прошло совещание, посвященное экологической ситуации в городе. В его работе принимают участие руководители промышленных предприятий и профильных ведомств, представители надзорных органов, общественники.

По словам директора Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежды Карпасовой: наличие запаха не значит повышение концентрации опасных веществ. В 2018 г. уровень загрязнения в городе характеризуется как низкий, в то время как в 90-2000-е было зафиксировано до 3-5 ПДК (предельно допустимая концентрация).

Что касается экологической ситуации в Тольятти, то здесь сосредоточено 35% промышленных производств Самарской области, объем выбросов которых — 13%. Здесь было зафиксировано только 7 случаев загрязнения воздуха аммиаком (не выше 2 ПДК). В городе наблюдается повышенное количество автотранспорта.

"Зачастую нарушителями являются не крупные предприятия, а небольшие, зарегистрированные как непроизводящие химические отходы, а по факту работающие с вредными веществами. Мы работаем в этом направлении, приводим ситуацию в правовое поле", — отметил заместитель прокурора Тольятти Владимир Исаев.

Представители ведущих промышленных предприятий рассказали, какую работу ведут по повышению экологической безопасности. Так, "СИБУР Тольятти", одно из крупнейших предприятий по производству синтетических каучуков в России, при объявлении неблагоприятных метеоусловий принимает меры по сокращению выбросов. В 2019 г. завод планирует приобрести передвижную эколабораторию.

"Куйбышевазот" благодаря модернизации оборудования и внедрению энергоэффективных технологий при росте производства в 2,6 раза снизил выбросы в 2,3 раза. Предприятие готово участвовать в софинансировании общегородских проектов, таких, как приобретение мобильной эколаборатории.

"Обеспечить людям условия для комфортного и экологически безопасного проживания — наша прямая обязанность. Именно от наших совместных совместных скоординированных усилий зависит ситуация в городе," — подчеркнул Дмитрий Азаров, говоря об экологической обстановке в Тольятти.

Подводя итоги работы совещания, Дмитрий Азаров дал поручение создать рабочую группу, которая будет координировать процесс на межведомственном уровне. Кроме того, нужно будет вести работу по выявлению нелегальных предприятий, имеющих источники выбросов, особое внимание обратив на сигналы и рекомендации общественников.

Также губернатор поставил задачу сформировать предложения по дооснащению стационарных и приобретению мобильных эколабораторий (с перспективой бюджетного финансирования и участия предприятий. Будет расширен и перечень предприятий, получающих уведомления о неблагоприятных метеоусловиях.

Вопрос экологической ситуации в Тольятти остается на контроле главы региона.