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Хоккей Спорт

"Ладья" уверенно обыграла "Алтай" - 7:2

ТОЛЬЯТТИ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 октября, в повторном матче против "Алтая" тольяттинцы, как и накануне, открыли счет: на 13-й минуте отличился Семен Журавлев — 1:0.

В самом начале второго периода Журавлев оформил дубль — 2:0. До окончания этого игрового отрезка в воротах гостей побывали еще три шайбы (Леонид Николенко, Милан Зинатуллин, Егор Добродум) — 5:0. Гости ответили голом Романа Епишева — 5:1.

Перед третьим периодом гости заменили вратаря — на лед вышел Андрей Шутов вместо Владислава Нурека.

В третьем периоде Константин Кухарев и Виктор Башлаев довели счет до 7:1, а Денис Буденчук, реализовав большинство, установил окончательный счет — 7:2 победа "Ладьи", сообщает официальный сайт клуба.

"Ладья": Никоноров; Добродум (2) — Леонтьев (2), Гришаков — Журавлев — Грошев; Колягин — Костенко, Цыбин — Башлаев — Зинатуллин; Веремьев — Полевщиков, Кухарев — Николенко — Быстров (2); Пьянов (2), Рангаев — Алексеев — Стешенко, Кротов.

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