"Ладья" уверенно обыграла "Алтай" - 7:2

В четверг, 4 октября, в повторном матче против "Алтая" тольяттинцы, как и накануне, открыли счет: на 13-й минуте отличился Семен Журавлев — 1:0.

В самом начале второго периода Журавлев оформил дубль — 2:0. До окончания этого игрового отрезка в воротах гостей побывали еще три шайбы (Леонид Николенко, Милан Зинатуллин, Егор Добродум) — 5:0. Гости ответили голом Романа Епишева — 5:1.

Перед третьим периодом гости заменили вратаря — на лед вышел Андрей Шутов вместо Владислава Нурека.

В третьем периоде Константин Кухарев и Виктор Башлаев довели счет до 7:1, а Денис Буденчук, реализовав большинство, установил окончательный счет — 7:2 победа "Ладьи", сообщает официальный сайт клуба.