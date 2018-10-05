В Самаре ночью на ул. Георгия Димитрова загорелся торговый павильон

В пятницу, 5 октября, в 2:55 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на ул. Георгия Димитрова в Кировском районе, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел торговый павильон. На его тушение выехали 11 пожарных на двух спецмашинах.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что площадь возгорания составила 1 кв м и оно было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

Данных о пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.