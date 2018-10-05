Сорванная пломба обойдется в сотни раз дороже, чем своевременная оплата ресурса

По закону при повреждении пломбы расчёт за воду ведётся так, будто кран открыт круглосуточно.

Контролёры "РКС-Самара" по графику обходят абонентов из числа юридических лиц, чтобы снять показания и проверить целостность приборов учёта (ПУ) и пломб на обводных линиях, идущих в обход ПУ. Всего за девять месяцев 2018 года сотрудники "РКС-Самара" выявили 26 случаев срыва пломб и пользования водой в обход счетчиков юридическими лицами.

Так, в конце сентября на заправке на ул. Мичурина обнаружен срыв пломбы с обводной линии. Вентиль на ПУ закрыт, а на обводной — открыт. Такой хитрый способ и желание своровать воду привел лишь к тому, что заправка заплатит за пользование водой 206 тысяч рублей. Ведь по закону при повреждении пломбы ресурсоснабжающая организация может предъявить абоненту счет, рассчитанный по сечению трубы с учетом работы в круглосуточном режиме.

Сохранность пломб и прибора учета — ответственность собственника. Он должен регулярно проверять пломбу и в случае нарушения её целостности сообщать в ресурсоснабжающую организацию. Если неисправность пломбы обнаруживает контролер, то начисление рассчитывается не по ПУ, а по пропускной способности трубы, в круглосуточном режиме работы. Это, как правило, в десятки, а то и в сотни раз большие суммы.