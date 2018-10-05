Сорванная пломба обойдется в сотни раз дороже, чем своевременная оплата ресурса

По закону при повреждении пломбы расчёт за воду ведётся так, будто кран открыт круглосуточно.
Контролёры "РКС-Самара" по графику обходят абонентов из числа юридических лиц, чтобы снять показания и проверить целостность приборов учёта (ПУ) и пломб на обводных линиях, идущих в обход ПУ. Всего за девять месяцев 2018 года сотрудники "РКС-Самара" выявили 26 случаев срыва пломб и пользования водой в обход счетчиков юридическими лицами.
Так, в конце сентября на заправке на ул. Мичурина обнаружен срыв пломбы с обводной линии. Вентиль на ПУ закрыт, а на обводной — открыт. Такой хитрый способ и желание своровать воду привел лишь к тому, что заправка заплатит за пользование водой 206 тысяч рублей. Ведь по закону при повреждении пломбы ресурсоснабжающая организация может предъявить абоненту счет, рассчитанный по сечению трубы с учетом работы в круглосуточном режиме.
Сохранность пломб и прибора учета — ответственность собственника. Он должен регулярно проверять пломбу и в случае нарушения её целостности сообщать в ресурсоснабжающую организацию. Если неисправность пломбы обнаруживает контролер, то начисление рассчитывается не по ПУ, а по пропускной способности трубы, в круглосуточном режиме работы. Это, как правило, в десятки, а то и в сотни раз большие суммы.
Последние комментарии
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!