Денис Пушкин, Skyeng: "Хочу заработать для компании 1 млрд руб. и расскажу на "404" как это сделать"

Денис Пушкин отвечает за культуру маркетинга в онлайн-школе английского языка Skyeng. Он поставил амбициозную цель - своими действиями заработать для компании 1 млрд рублей. Денис станет одним из спикеров на фестивале 404, который пройдет в Самаре 6-7 октября.

"На "404" фесте я расскажу о том, как я поменял свою модель управления для того, чтобы прийти к этой цели. И что мне пришлось сделать: какими способами и методами я увеличу вероятность дохождения до конца этого пути", — говорит он.

— 404 — это код ошибки. Какая ваша самая большая профессиональная ошибка?

— Я не могу сказать, что я совершал какие-то фатальные ошибки в своей жизни, но я совершал их очень много и я считаю максимально правильным совершать большое количество ошибок, потому что на них учатся. И тот опыт, который я приобрел благодаря огромному количеству ошибок, это тот огромный капитал, которым я сейчас распоряжаюсь и который позволяет мне достигать тех результатов, которые я достигаю. Поэтому, ошибайтесь больше. Всем 404 ошибки.

— За какой технологией будущее?

— Если говорить о будущем, то будущее за автоматизацией инфраструктуры. Нельзя, наверное, сказать, что это какая-то одна технология, комплекс, но все автономные самоездящие средства, умные дома и так далее — это то, что очень сильно поменяет нашу ежедневную жизнь и поменяет нас самих. Эти технологии сформируют новое будущее.

— По какой технологии скучаете?

— Чего мне не хватает, так это, наверное, iPod shuffle. Было такое уникальное устройство: оно было маленькое и проигрывало музыку. В то время это был огонь. Очень компактное устройство, очень качественно сделанное. Сейчас такой миниатюрной простоты немножко не хватает в современных гаджетах. И по ней я очень скучаю.