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Денис Пушкин, Skyeng: "Хочу заработать для компании 1 млрд руб. и расскажу на "404" как это сделать" В 60% жилых домов Самары дали отопление Курумоч возобновил обслуживание рейсов Atlasglobal Росприроднадзор расследует дело о разливе мазута в Гранном Игорь Дебатур, Uploadcare: "На фестивале "404" хочу послушать о продажах по всему миру, масштабировании, поиске команды"

Общество

Денис Пушкин, Skyeng: "Хочу заработать для компании 1 млрд руб. и расскажу на "404" как это сделать"

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Денис Пушкин отвечает за культуру маркетинга в онлайн-школе английского языка Skyeng. Он поставил амбициозную цель - своими действиями заработать для компании 1 млрд рублей. Денис станет одним из спикеров на фестивале 404, который пройдет в Самаре 6-7 октября.

"На "404" фесте я расскажу о том, как я поменял свою модель управления для того, чтобы прийти к этой цели. И что мне пришлось сделать: какими способами и методами я увеличу вероятность дохождения до конца этого пути", — говорит он.

— 404 — это код ошибки. Какая ваша самая большая профессиональная ошибка?

— Я не могу сказать, что я совершал какие-то фатальные ошибки в своей жизни, но я совершал их очень много и я считаю максимально правильным совершать большое количество ошибок, потому что на них учатся. И тот опыт, который я приобрел благодаря огромному количеству ошибок, это тот огромный капитал, которым я сейчас распоряжаюсь и который позволяет мне достигать тех результатов, которые я достигаю. Поэтому, ошибайтесь больше. Всем 404 ошибки.

— За какой технологией будущее?

— Если говорить о будущем, то будущее за автоматизацией инфраструктуры. Нельзя, наверное, сказать, что это какая-то одна технология, комплекс, но все автономные самоездящие средства, умные дома и так далее — это то, что очень сильно поменяет нашу ежедневную жизнь и поменяет нас самих. Эти технологии сформируют новое будущее.

— По какой технологии скучаете?

— Чего мне не хватает, так это, наверное, iPod shuffle. Было такое уникальное устройство: оно было маленькое и проигрывало музыку. В то время это был огонь. Очень компактное устройство, очень качественно сделанное. Сейчас такой миниатюрной простоты немножко не хватает в современных гаджетах. И по ней я очень скучаю.

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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