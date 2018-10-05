В Сызрани пенсионер с травмой живота решил не ходить к врачам и скончался

В Сызрани 2 октября у себя дома скончался 61-летний пенсионер.

По данным источника в правоохранительных органах, 31 августа, выпивая, он поссорился с женой, и супруга нанесла ему травму — непроникающее ранение брюшной полости.

В больницу мужчина решил не обращаться, что в итоге усугубило ее состояние, и 2 октября он умер.

В региональном Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".