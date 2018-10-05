На матч "Крылья Советов" - "Динамо" организован общественный транспорт

В субботу, 6 октября, на стадионе "Самара Арена" состоится матч десятого тура Российской Премьер-лиги. Самарские "Крылья Советов" встретятся с командой "Динамо" из Москвы. Начало матча в 15:00.

Для болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона "Самара Арена". Заехать на нее можно со стороны ул. Демократической по ул. Арена 2018, далее - по 2-му проезду, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-й Стадионной, далее - по 2-му проезду.

Будет работать и специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовую, Барбошину поляну, улицы Демократическую, Ташкентскую с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена") и от Барбошиной поляны (через улицы Демократическую, Ташкентскую с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена").

Маршрут S5 от Барбошиной поляны до стадиона начнет работу в 12:30; от ул. Тухачевского до стадиона - в 11:57. Интервал движения - шесть-семь минут. S5 проедет со всеми остановками. Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.

Кроме того, до стадиона "Самара Арена" можно добраться:

на трамваях №№ 5, 11, 12, 22, на троллейбусах №№ 8, 9, 19 и на автобусах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 до остановки "Барбошина поляна" на ул. Ново-Садовой, далее - с пересадкой на трамвай S5;

на автобусе №50 до остановки "Дачи" по ул. Демократической, далее - пешком до стадиона;

на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 - до трамвайной остановки "Московское шоссе" по ул. Ташкентской, далее - с пересадкой на трамвай S5;

на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки "Улица Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее - пешком до стадиона.

Уехать со стадиона можно в том же режиме: будут задействованы проходящие вблизи регулярные автобусные маршруты. Также болельщиков заберет трамвай S5. Посадка на него будет производиться одновременно с двух площадок. С правой площадки (по направлению в сторону Московского шоссе) трамвайные поезда отправятся по маршруту Стадион - Барбошина поляна (со всеми остановками по пути следования), а с левой площадки - по маршруту Стадион - Железнодорожный вокзал - ул. Тухачевского (также со всеми остановками).