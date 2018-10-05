В Бункер Сталина никто не вламывался, полиция и сотрудники музея опровергли слухи

В пятницу, 5 октября, по Интернету разошлась новость о том, что в ночь с 3 на 4 октября в Самаре обокрали бункер Сталина, правда, забрали оттуда только видеорегистратор в тот момент, когда охранник спал.

В музее эту информацию опровергли, в полиции тоже. "В ночь с 3 на 4 октября зафиксировано хищение видеорегистратора с жестким диском из дома №146 по ул. Фрунзе, уголовное дело возбуждено по статье "Кража", - уточнили в областном ГУ МВД. Бункер Сталина находится по другому адресу: ул. Фрунзе, 167.